Airbnb планирует свернуть бронирование внутри Китая — CNBC

Сегодня 22:33 — Недвижимость

Глобальный онлайн-сервис аренды жилья Airbnb летом свернет свою работу по бронированию внутри Китая. Китайский офис компании будет сосредоточен на обслуживании выездного туризма в стране.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники.

По словам двух источников, компания планирует сообщить об этом сотрудникам в стране уже во вторник утром в Пекине.

Отмечается, что компания переориентирует свой офис в Китае на обслуживание только выездных поездок.

"Airbnb официально запустил свой бизнес в материковом Китае в 2016 году и столкнулся с растущей конкуренцией со стороны местных игроков. Источники говорят, что этот сегмент был дорогим и сложным в эксплуатации. Пандемия усугубила эти проблемы и усилила их влияние.

Работа на местном рынке в последние годы приносила компании не более 1% от общего дохода", — говорится в статье.

Собеседники издания рассказали, что услуги для выезжающих за границу китайских путешественников давали сервису больше возможностей заработать, и компания сосредоточит усилия на обслуживании выездного туризма.

Один из источников добавил, что компания сохранит офис с сотнями сотрудников в Пекине.

В Airbnb отказались от комментариев.

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