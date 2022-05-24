Airbnb планирует свернуть бронирование внутри Китая — CNBC — Finance.ua
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Airbnb планирует свернуть бронирование внутри Китая — CNBC

Сегодня 22:33Недвижимость
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Глобальный онлайн-сервис аренды жилья Airbnb летом свернет свою работу по бронированию внутри Китая. Китайский офис компании будет сосредоточен на обслуживании выездного туризма в стране.
Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники.
По словам двух источников, компания планирует сообщить об этом сотрудникам в стране уже во вторник утром в Пекине.
Отмечается, что компания переориентирует свой офис в Китае на обслуживание только выездных поездок.
"Airbnb официально запустил свой бизнес в материковом Китае в 2016 году и столкнулся с растущей конкуренцией со стороны местных игроков. Источники говорят, что этот сегмент был дорогим и сложным в эксплуатации. Пандемия усугубила эти проблемы и усилила их влияние.
Работа на местном рынке в последние годы приносила компании не более 1% от общего дохода", — говорится в статье.
Собеседники издания рассказали, что услуги для выезжающих за границу китайских путешественников давали сервису больше возможностей заработать, и компания сосредоточит усилия на обслуживании выездного туризма.
Один из источников добавил, что компания сохранит офис с сотнями сотрудников в Пекине.
В Airbnb отказались от комментариев.
По материалам: Економічна Правда
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