Agro Invest Day 2024: как это было — Finance.ua

Agro Invest Day 2024: как это было Сегодня 14:35

Agro Invest Day 2024: как это было

Дискуссии, выступления спикеров, аукцион, полезный нетворкинг — это и многое другое ждало участников Agro Invest Day 2024, который состоялся в Киеве 11 июля. Рассказываем, чем запомнилась нынешняя конференция.

Кто был спикерами и о чем говорили

В этом году среди спикеров были как представители государственных органов, так и представители рынка земли, инвесторы и арендодатели. Вспомним ключевые выступления.

Александр Полищук, заместитель начальника управления — начальник отдела рынка земель. Его выступление — еще один важный шаг к улучшению отношений между арендодателями земли, фермерами, инвесторами и государственными органами. Специалист дал краткую оценку результатов работы рынка земли за 3 года, влияние рынка земли на сельскохозяйственный сектор и экономику страны в целом, а также проанализировал возможные последствия и ожидания от допуска юридических лиц к рынку земли.

Инна Бернацкая, вице-президент нотариальной палаты Украины. Представительница этого госоргана рассказывала об особенностях нотариального удостоверения соглашений в земельной сфере и презентовала обзор основных регулирующих законов и подзаконных актов.

Дмитрий Навроцкий, заместитель председателя Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по земельному аграрному и окружающему праву. Эксперт подробно разобрал главные ошибки при заключении сделок аренды, купли-продажи и рассказал, о чем должны знать стороны таких сделок. Он акцентировал внимание на том, что украинцы недостаточно осведомлены о правовых вопросах и дал рекомендации, что именно нужно проверять у арендодателей, собственников земли, а также предпринимателей, которые будут арендовать землю ради ведения собственного бизнеса.

Также на Agro Invest Day 2024 были две оживленные дискуссии, к которым приобщились одновременно по несколько спикеров.

Спикеры дискуссии «Когда украинская земля будет стоить как в Польше?»:

Владимир Нагорный, руководитель отдела земельных и имущественных отношений «МХП» «Volodar»;

руководитель отдела земельных и имущественных отношений «МХП» «Volodar»; Андрей Усенко , СЕО и основатель «Твоє Коло», совладелец КУА Профит;

, СЕО и основатель «Твоє Коло», совладелец КУА Профит; Владимир Радько , руководитель проекта KupyPai от Concorde Capital;

, руководитель проекта KupyPai от Concorde Capital; Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest. Эксперт аграрного бизнеса и практикующий адвокат;

соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest. Эксперт аграрного бизнеса и практикующий адвокат; Александр Лихотоп , руководитель отдела проектов Прозорро. Продажи;

, руководитель отдела проектов Прозорро. Продажи; Сергей Крамаренко, эксперт по земельным инвестициям, автор проекта ПОЧВНО — Земельный Инвестиционный Фонд.

Обсуждение было настолько резвым, что вышло за пределы отведенного тайминга, ведь всем участникам дискуссии было интересно высказать свое мнение. Разговор задел внимание участников уже с первой минуты, ведь модератор и известный инвестор Дмитрий Карпиловский начал его с контраверсионного вопроса — Какая справедливая стоимость аренды, от чего зависит и как получить из нее максимум?

Ответ на этот вопрос искали все вместе, каждый спикер назвал свою цену и обосновал, почему считает ее справедливой. Параллельно спикеры объясняли стратегии инвестирования своих компаний, ведь у каждой из них свой подход, поэтому у инвесторов сейчас есть более широкие варианты выбора, с кем хотели бы сотрудничать.

Спикеры дискуссии «Как лидеры украинского агро адаптируются к условиям военного времени?»:

Олег Лазоренко, руководитель земельного банка АПГ АРНИКА;

руководитель земельного банка АПГ АРНИКА; Михаил Ризак, директор по взаимодействию с органами власти «НИБУЛОН».

Вторая дискуссия стала логическим продолжением первой и дала дополнительные, более широкие ответы на перспективы развития рынка земли в Украине. Участники говорили о главных угрозах и потребностях агропроизводителей, изменениях в основных направлениях экспорта, а также о том, что дала земельная реформа и открытие рынка земли для агропроизводителя, нужна ли дальнейшая либерализация и доступ к рынку нерезидентов.

В целом участники конференции пришли к согласию, что инвестировать в землю нужно начинать уже сейчас, ведь рынок уже приходит в себя и налаживает работу в условиях войны, а потому стоимость участков постепенно растет. К тому же, после того, как Украина присоединится к Евросоюзу, земля подорожает еще.

Бонусы от партнеров

Партнеры конференции — Jack Daniel’s и ICVD — организовал в рамках мероприятия благотворительный аукцион. Участникам предложили приобрести три алкогольных напитка 80-х годов, которые были спасены из частных коллекций. Собранные средства были направлены на поддержку мобильного госпиталя. Организаторы — сайты «Минфин» и Finance.ua — благодарят всех, кто присоединился.

Соорганизаторами в этом году выступили Биржевой университет, который предлагает практические курсы для начинающих инвесторов в ценные бумаги и компания «Твоє коло», которая предоставляет юридическое сопровождение инвесторам в землю.

Местом проведения явилось UNIT.City. Владельцы локации помогли организовать безопасное мероприятие в условиях воздушных тревог, которые звучали трижды.

Искренне благодарны также партнерам KSE Institute, Zeminvest, УкрИнвестКлуб, Kupy Pai и AgroPortal.ua за помощь в проведении Agro Invest Day 2024.

Біржовий ун-т buniversity.com.ua/



Твоє коло tvoekolo.com.ua/

KSE Institute kse.ua/ua/

Zeminvest zeminvest.ua/

УкрІнвестКлуб www.youtube.com/channel/UC6AUVabHQ-loeKKesYysZZA/playlists

Kupy Pai kupypai.com/

AgroPortal agroportal.ua/

Jack Daniel’s www.jackdaniels.com/

ICVD www.instagram.com/icvd.ua/

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