Аграрный комитет ВР учтет претензии бизнеса относительно законопроекта об объединении сельхозтоваропроизводителей — Finance.ua
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Аграрный комитет ВР учтет претензии бизнеса относительно законопроекта об объединении сельхозтоваропроизводителей

Казна и Политика
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Комитет по вопросам земельной и аграрной политики Верховной Рады не будет выносить законопроект № 8149 «Об объединении сельхозтоваропроизводителей» на второе чтение, пока не заслушает замечания общественных объединений по этой инициативе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Союза молочных предприятий Украины Арсена Дидуру после встречи с главой аграрного комитета парламента Александром Гайду.
«Сегодня председатель аграрного комитета В Р Александр Гайду провел рабочую встречу с бизнес-ассоциациями, где заслушал претензии по откровенно коррупционному законопроекту № 8149. Он сообщил, что наши замечания проработают ко второму чтению. Для этого создадут рабочую группу и заслушают другие объединения, которые против законопроекта. Мы надеемся, что инициатива будет значительно отредактирована или отменена. СМПУ считает, что законопроекты № 8149, № 9162 и № 9163, которые сейчас проталкиваются в парламенте — звенья одной цепи, которая будет работать на определенные группы, лояльны к министру. Подается это под видом стремления к евроинтеграции, но ничего общего с этим нет. Поэтому допустить принятие этих инициатив в нынешнем виде нельзя», — отметил Дидур.
Напомним, законопроект № 8149 вызвал протест у большинства ассоциаций переработчиков и у агропроизводителей. В частности, против него выступила американская торговая палата.
Объединения предпринимателей опасаются, что введение инициативы приведет к ручному управлению бизнес-ассоциациями через лояльное министру Николаю Сольскому межотраслевое репрезентативное объединение, которое будет назначать министерство.
По материалам:
РБК-Україна
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