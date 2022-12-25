Аграриям необходимо зарегистрировать вещные права на землю до 19 января — Finance.ua

Аграриям необходимо зарегистрировать вещные права на землю до 19 января Сегодня 20:13 — Аграрный рынок

У аграриев осталось меньше месяца на регистрацию права пользования участками, полученными во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента агропромышленного развития Львовской ОВА, пишет Kurkul.com

В соответствии с законом № 2698-IX, до 19 января следующего года необходимо осуществить государственную регистрацию прав на сельскохозяйственные земельные участки, полученные в пользование по упрощенной процедуре сроком до 1 года на период действия военного положения согласно закону № 2145-IX.

Как говорится, речь идет о земельных участках, находящихся на праве постоянного пользования у фермеров и которые переданы в аренду другим аграриям на период войны, а также участках, по которым были заключены договоры о передаче права землепользования.

Не нужно регистрировать право аренды коммунальных с/х земель, заключенных по упрощенной процедуре без проведения земельных аукционов с территориальными общинами.

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