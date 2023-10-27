Аграрии собрали 63,2 млн тонн зерновых и масличных — Finance.ua

Аграрии собрали 63,2 млн тонн зерновых и масличных
Сельскохозяйственные предприятия на 27 октября собрали 43,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 8 849,8 тыс. га при урожайности 49 ц/га, а также 19,6 млн тонн масличных культур с площади 7 813,7 тыс. га.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
В настоящее время намолочено 5,89 млн тонн ячменя на площади 1 505 тыс. га при урожайности 39,2 ц/га.
Также собрано 22,409 млн тонн пшеницы с площади 4 695 тыс. га при урожайности 47,6 ц/га и 398,2 тыс. тонн гороха с площади 154,4 тыс. га при урожайности 25,8 ц/га.
Кроме того, намолочено 178,4 тыс. тонн проса на площади 78,6 тыс. га при урожайности 22,7 ц/га, 205,6 тыс. тонн гречки на площади 138,1 тыс. га при урожайности 14,9 ц/га га и 13,32 млн тонн кукурузы на площади 1 947,3 тыс. га при урожайности 68,4 ц/га.
Других зерновых и зернобобовых культур намолочено 964,9 тысячи тонн на площади 332,5 тысячи га.
Также намолочено 4 млн тонн семян рапса (урожайность — 28,7 ц/га) на площади 1 396 тыс. га.
Подсолнечника намолочено 11,074 млн тонн семян (урожайность — 23,6 ц/га), сбор проведен на площади 4 687,9 тыс. га, сои намолочено 4,507 млн тонн (урожайность — 26,1 ц/га), площадь сбора составляет 1 729, 8 тыс. га.
Сахарная свекла выкопана на площади 155,4 тыс. га, накопано 7 334 тыс. тонн сладких корней при урожайности 472,1 ц/га.
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