Аграрии рассказали, почему экспорт украинского зерна упал — Finance.ua
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Аграрии рассказали, почему экспорт украинского зерна упал

Аграрный рынок
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За 36-ю неделю так называемого «зернового коридора» из морских портов Одесской области было экспортировано 655,9 тыс. тонн агропромышленной продукции, то есть на 23% меньше, чем за предыдущую неделю.
Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) со ссылкой на данные ООН.
Так, с 3 по 9 апреля в портах Одесщины было загружено 16 судов, что на четыре единицы меньше, чем неделю до этого.
Больше всего было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта — 57%), пшеницы (30%) и растительного масла (6%). Продукция была отправлена в страны Азии (Китай и Турция), Европу (Испания, Италия и Нидерланды) и Африку (Ливия, Египет).
В УКАБ считают, что рф блокирует работу зернового коридора, при этом затягивая инспекции стоящих в очереди судов. На 36 неделе среднедневной показатель прохождения кораблями инспекции составил 2,3. Хотя максимальный среднедневной показатель прохождения инспекций составил 5,5 судна в день.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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