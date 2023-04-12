Аграрии рассказали, почему экспорт украинского зерна упал — Finance.ua

Аграрии рассказали, почему экспорт украинского зерна упал Сегодня 21:14 — Аграрный рынок

За 36-ю неделю так называемого «зернового коридора» из морских портов Одесской области было экспортировано 655,9 тыс. тонн агропромышленной продукции, то есть на 23% меньше, чем за предыдущую неделю.

Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса ( УКАБ ) со ссылкой на данные ООН.

Так, с 3 по 9 апреля в портах Одесщины было загружено 16 судов, что на четыре единицы меньше, чем неделю до этого.

Больше всего было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта — 57%), пшеницы (30%) и растительного масла (6%). Продукция была отправлена в страны Азии (Китай и Турция), Европу (Испания, Италия и Нидерланды) и Африку (Ливия, Египет).

В УКАБ считают, что рф блокирует работу зернового коридора, при этом затягивая инспекции стоящих в очереди судов. На 36 неделе среднедневной показатель прохождения кораблями инспекции составил 2,3. Хотя максимальный среднедневной показатель прохождения инспекций составил 5,5 судна в день.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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