Аграрии получили на посевную почти 20 млрд грн кредитов — Минагрополитики

Сегодня 08:33 — Аграрный рынок

Аграрии получили на посевную почти 20 млрд грн кредитов — Минагрополитики, www.pexels.com

Сельскохозяйственные производители Украины в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» по состоянию на 5 мая 2022 года получили кредитов на 19,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия в Фейсбуке

«По состоянию на 5 мая в рамках программы „Доступные кредиты 5-7-9“ банки выдали с/х товаропроизводителям кредитов на 19 млрд 819 млн грн. Основная часть была привлечена по программе портфельных гарантий 80% — это 13 млрд 431 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом кредиты привлекли 7194 сельхозпроизводителя.

Более 2 млрд грн привлекли аграрии Кировоградской и Винницкой областей — 2,5 и 21,1 млрд грн соответственно.

Сельскохозяйственные товаропроизводители еще шести областей привлекли более 1 млрд грн займов в каждой.

В целом, предельный объем государственных гарантий на портфельной основе в 2022 году, с учетом свободных лимитов 2021 года, составляет 26,9 млрд грн.

Как сообщалось, согласно правительственному решению от 18 марта, программа «Доступные кредиты 5-7-9%» расширена. Аграрии во время действия военного положения и месяц после завершения могут получить кредит под 0%. 20% от суммы кредита гарантирует заемщик, а остальную сумму — государство.

Кабинет Министров увеличил размер государственной гарантии компенсации процентной ставки по привлеченным кредитам для сельскохозяйственных производителей во время посевной с 50 млн грн до 1,5 млрд грн для одного предприятия.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.