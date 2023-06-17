Аэропорт Стамбула установил мировой рекорд воздушного трафика — Finance.ua
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Аэропорт Стамбула установил мировой рекорд воздушного трафика

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Аэропорт Стамбула установил мировой рекорд воздушного трафика — там обслужили 1594 взлета и посадки самолетов за сутки 10 июня. Об этом сообщает издание Daily Sabbah со ссылкой на данные Главного управления гражданской авиации Турции.
Рекордный трафик был зафиксирован в день финального матча Лиги Чемпионов УЕФА. Аэропорт принимал дополнительные регулярные и чартерные рейсы болельщиков из Великобритании и Италии, а также частные самолеты со всего мира. Аэропорт Стамбула, расположенный на побережье Черного моря, был официально открыт в конце октября 2018 года.
Аэропорт стал самым загруженным в мире, в среднем обслуживая 1156 рейсов в сутки. Напомним, после финала Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую команду из лучших игроков турнира.
По материалам:
ua.news
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