Аэропорт Стамбула установил мировой рекорд воздушного трафика — Finance.ua

Аэропорт Стамбула установил мировой рекорд воздушного трафика Сегодня 05:49

Аэропорт Стамбула установил мировой рекорд воздушного трафика — там обслужили 1594 взлета и посадки самолетов за сутки 10 июня. Об этом сообщает издание Daily Sabbah со ссылкой на данные Главного управления гражданской авиации Турции.

Рекордный трафик был зафиксирован в день финального матча Лиги Чемпионов УЕФА. Аэропорт принимал дополнительные регулярные и чартерные рейсы болельщиков из Великобритании и Италии, а также частные самолеты со всего мира. Аэропорт Стамбула, расположенный на побережье Черного моря, был официально открыт в конце октября 2018 года.

Аэропорт стал самым загруженным в мире, в среднем обслуживая 1156 рейсов в сутки. Напомним, после финала Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую команду из лучших игроков турнира.

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