Аэропорт Шопена в Варшаве могут закрыть: какие причины — Finance.ua

Аэропорт Шопена в Варшаве могут закрыть: какие причины Сегодня 06:16

После запуска нового гигантского аэропорта под названием «Центральный коммуникационный порт» (CPK), основной трафик переведут из аэропорта Шопена туда. Так отмечено в авиационной стратегии Польши. Действительно ли прекратит крупнейший аэропорт страны принимать гражданские рейсы — объяснили в правительстве.

Будущее аэропорта

Официального правительственного решения пока нет. Шопен — это единственный аэропорт в пределах столицы Польши. Каждый год он принимает около 14 миллионов пассажиров. Другие аэродромы — Модлин и Радом — не могут добиться такого результата.

Но на CPK власти возлагают большие надежды — пассажиропоток в 40 миллионов в год. Согласно обещаниям министерства инфраструктуры, доехать до CPK можно будет в 15 минутах от железнодорожного вокзала Warszawa Centralna.

Пока что дискуссия по аэропорту Шопена продолжается. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик не хотел закрывать столичный аэропорт, но на таком решении настаивает Мартин Хорала — замминистра финансов и представитель компании CPK. А политик Платформы обывательской (PO) Дариуш Йоньский не скрывает своего недоумения по поводу этой идеи.

Как можно закрыть самый популярный в стране аэропорт? Это какое-то недоразумение. В каждой столице должен быть свой аэропорт. Варшавская инфраструктура должна и далее использоваться для гражданских полетов, — цитируют Йоньского польские СМИ.

В проекте государственной стратегии авиационной отрасли отсутствует конкретное решение о закрытии варшавского аэропорта. Но в документе говорится, что на CPK переведут основной коммерческий трафик из Шопена. Де-факто это равно закрытию столичного аэропорта.

Будущее аэропорта Шопена должно решиться в ближайшее время.

Каким будет новый аэропорт CPK

Крупнейший аэропорт в Польше построят в 40 километрах от Варшавы. Он будет называться «Центральный коммуникационный порт» (Centralny Port Komunikacyjny). По архитектурному проекту аэродром откроют для полетов в 2028 году.

Терминал CPK будет вдвое больше аэропорта Шопена. Новый аэропорт сможет обслуживать 40 миллионов пассажиров в год. Но архитекторы спроектируют его так, что при необходимости это количество можно будет скорректировать — увеличить или снизить.

Телеканал 24 По материалам:

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