Аэропорт Мюнхена анонсировал сверхсовременную систему безопасности — Finance.ua

Аэропорт Мюнхена анонсировал сверхсовременную систему безопасности Сегодня 05:19

Аэропорт Мюнхена анонсировал масштабную модернизацию системы контроля перед вылетом. Поверьте, она вам точно понравится, ведь сэкономит немало времени и нервов.

Пассажирам больше не потребуется извлекать из чемоданов емкости с жидкостями или компьютерную технику. Это стало возможным после модернизации системы контроля до вылета в аэропорту Мюнхена. Дело в том, что его оборудовали сверхсовременными сканерами ручной клади.

Новое оборудование, работающее по технологии компьютерной томографии, позволяет работникам аэродрома увидеть вещи в чемоданах в трехмерном виде. Поэтому доставать что-либо из ручной клади нужно будет в случае, если система укажет на необходимость проведения дополнительной проверки работниками службы безопасности.

Кроме того, специальная конструкция зоны перед сканерами позволяет готовить вещи для контроля сразу 4 пассажирам. Если один из путешественников будет долго готовить чемодан на проверку, другой сможет опередить его и пойти первым на пункт контроля. Такая технология снизит очереди благодаря тому, что контроль сможет проходить большее количество пассажиров.

Телеканал 24 По материалам:

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