Аэропорт "Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы — Finance.ua

Аэропорт "Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы Сегодня 13:35 — Фондовый рынок

Британская консалтинговая компания Skytrax представила победителей конкурса The World’s Best Airports 2022 по результатам опроса пассажиров.

В первую десятку вошли аэропорты Батуми, Будапешта, Таллина, Бухареста, Риги, Тбилиси, Борисполя, Белграда, Братиславы и Загреба.

Об этом говорится на сайте аэропорта «Борисполь».

Генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский отметил, что тот факт, что «Борисполь» входит в первую десятку аэропортов, подтверждает стандарты обслуживания пассажиров, обеспечения их комфорта и безопасности.

«Война внезапно прервала работу аэропорта. Но ничто не изменит нашей уверенности в победе Украины и в нашем мирном и независимом развитии, веры в будущее главных воздушных ворот страны — международного аэропорта «Борисполь», — сказал Дубревский.

Skytrax — британская консалтинговая компания, которая занимается оценкой и изучением качества обслуживания в аэропортах и авиакомпаниях по всему миру с 1989 года. Премия World Airport Awards основана на опросе более 13 миллионов пассажиров в 550 аэропортах по всему миру.

Согласно данным аэропорта, в 2021 году он обслужил 9 433 000 пассажиров, 75 854 рейса (64 507 международных, 11 347 внутренних) и 117 направлений (12 новых). Объем перевалки грузов в 2021 году составил 45 675 тонн.

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