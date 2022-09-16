Adobe покупает Figma: сумма сделки составляет $20 млрд — Finance.ua

Adobe покупает Figma: сумма сделки составляет $20 млрд Сегодня 22:38 — Фондовый рынок

Adobe покупает Figma: сумма сделки составляет $20 млрд, itc.ua

Американская компания Adobe (разработчик Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) договорилась о покупке Figma, разработчика одноименного графического онлайн-редактора для веб-дизайна. Сначала о вероятном подписании соглашения сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники, после чего Adobe официально подтвердила покупку Figma.

Сумма сделки составила $20 млрд — и это, по данным Bloomberg, наибольшее поглощение софтверной компании. Изначально сообщалось, что сумма сделки составит около $15 млрд. Adobe выплатит оговоренную сумму деньгами и своими акциями в пропорции 50/50. По состоянию на 2 сентября Adobe имела в своем распоряжении $3,87 млрд денежных средств и их эквивалентов.

После завершения соглашения Дилан Филд, соучредитель и генеральный директор Figma, продолжит руководить командой Figma, подчиняясь Дэвиду Вадхвани, президенту Adobe Digital Media. До завершения сделки каждая компания будет продолжать работу независимо.

Как отмечает The Verge, за последние несколько лет Figma превратилась в серьезного конкурента сервиса Adobe XD, предлагающего схожие возможности для UI/UX дизайна. В то же время сервисы для дизайнеров приносят Adobe львиную долю дохода — около 60%. Именно эти два фактора сыграли ключевую роль при принятии решения. В Adobe видят в Figma ценное дополнение к собственному портфолио, которое поможет «ускорить рост бизнеса и инновации».

После объявления о сделке акции Adobe упали почти на 8% на премаркете. Лидер в сфере программного обеспечения для разработки графического дизайна сильно пострадал в результате технологического спада — акции Adobe потеряли более трети своей стоимости с начала года. В то же время инвесторы все сильнее сомневаются в способности Adobe удержать лидерство в сфере ПО для вебдизайна.

Figma — онлайн-сервис для дизайнеров. Пользуется большой популярностью, база пользователей — более 4 млн. Сервис основан в 2012 году, стал публично доступен в 2016-м.

В блоге Figma заверили, что сервис будет продолжать развиваться автономно, команда продукта останется. В то же время Figma сможет использовать ресурсы Adobe для более быстрого роста и внедрения новых возможностей.

Adobe получил популярный сервис и сможет оставить за собой звание компании, создающей самые популярные сервисы для креаторов в сфере дизайна, фото и видео.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.