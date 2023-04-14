Acura представила новый 320-сильный автомобиль на базе Honda Civic (фото) — Finance.ua

Acura представила новый 320-сильный автомобиль на базе Honda Civic (фото) Сегодня 04:13 — Фондовый рынок

Acura представила новый 320-сильный автомобиль на базе Honda Civic (фото)

Компания Acura (премиальная «дочка» Honda) представила новый «заряженный» седан Integra Type S 2024 года. Автомобиль, построенный на базе Honda Civic Type R, можно будет купить в США уже летом.

Acura Integra Type S 2024 имеет 2,0-литровую бензиновую «турбочетверку» VTEC мощностью 320 лошадиных сил. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механической коробкой. Привод — передний, с самоблокирующимся дифференциалом. Насколько быстро седан с такими агрегатами разгоняется до сотни, пока не известно.

Выпускать заряженную Интегру на заводе Honda в Мэрисвилле, США. Цены и комплектации будут объявлены позже.

Ранее стало известно, что Honda готовит к выходу новый бюджетный кроссовер.

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