Acer представила бюджетный ноутбук с 3D-экраном — Finance.ua
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Acer представила бюджетный ноутбук с 3D-экраном

Технологии&Авто
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Acer представила бюджетный ноутбук с 3D-экраном
Acer представила бюджетный ноутбук с 3D-экраном
Acer представила на CES 2024 бюджетный ноутбук с технологией SpatialLabs 3D — Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition.
Устройство имеет 15,6-дюймовый дисплей UHD, процессор Intel Core i7−13620H, графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4050 и 32 ГБ ОЗУ. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и интегрируется с инструментами ИИ, такими как Microsoft Copilot.
Acer представила бюджетный ноутбук с 3D-экраном
Несмотря на его способность создавать реалистичные 3D изображения, технология SpatialLabs позволяет воспринимать эффект 3D только одному пользователю, отслеживая движения его глаз и головы.
Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition появится на рынке в следующем месяце по цене от $1400.
По материалам:
Speka
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