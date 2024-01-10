Acer представила бюджетный ноутбук с 3D-экраном — Finance.ua

Acer представила бюджетный ноутбук с 3D-экраном Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Acer представила бюджетный ноутбук с 3D-экраном

Acer представила на CES 2024 бюджетный ноутбук с технологией SpatialLabs 3D — Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition.

Устройство имеет 15,6-дюймовый дисплей UHD, процессор Intel Core i7−13620H, графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4050 и 32 ГБ ОЗУ. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и интегрируется с инструментами ИИ, такими как Microsoft Copilot.

Несмотря на его способность создавать реалистичные 3D изображения, технология SpatialLabs позволяет воспринимать эффект 3D только одному пользователю, отслеживая движения его глаз и головы.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition появится на рынке в следующем месяце по цене от $1400.

Speka По материалам:

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