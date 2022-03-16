Абрамович накануне санкций переписал свои активы на бизнес-партнера — Finance.ua

Абрамович накануне санкций переписал свои активы на бизнес-партнера

Сегодня 18:33

Российский олигарх Роман Абрамович через несколько часов после начала войны против Украины передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одного из своих бизнес-партнеров.

Об этом стало известно Wall Street Journal по данным финансовых регуляторов.

Оффшорная компания Norma Investments Ltd. (Британские Виргинские острова) многие годы контролировалась Абрамовичем. Однако 24 февраля, в день, когда РФ напала на Украину, его близкий деловой партнер Давид Давидович получил полную собственность на компанию.

Вскоре Соединенное Королевство наложило на Абрамовича санкции по обвинению в извлечении выгоды от путинского режима. Спустя несколько дней санкции повторил Евросоюз, что означало замораживание активов и запрет на поездки в Британию и ЕС.

Приближенное к Давидовичу лицо подтвердило WSJ, что он взял организацию под свой контроль. В то же время, лицо отметило, что Абрамович не был предыдущим владельцем Norma, но не указал, кто был.

Оффшорная компания связывается с Абрамовичем во многих публичных документах. К примеру, в 2021 году американская биотехнологическая компания, финансируемая Norma, в своем годовом отчете указала, что Norma контролируется Абрамовичем.

Документы подтверждают, что двое мужчин часто совместно инвестируют в компании. Давидович значится в некоторых документах в качестве главного исполнительного директора Millhouse LLC, московской инвестиционной компании, которую Абрамович открыл два десятилетия назад.

Norma Investments послужила инструментом для венчурных инвестиций. В частности, Norma инвестировала в американскую возобновляемую энергетику и приобрела долю в британской компании Velocys PLC, финансировала исследования лекарства от рака и старения американской Cleveland BioLabs Inc. (которая в отчете 2021 года тоже утверждала, что Norma контролируется Абрамовичем).

В 2015 году компания инвестировала в израильскую техкомпанию Shellanoo Group, которая в заявлении 2016 сообщила, что Абрамович купил долю через компанию, принадлежащую Norma. Владельцем Norma была A Corp-Trustee Ltd., доверенное лицо кипрского траста под названием Harmony Trust Settlement. Согласно документам собственности, доверенное лицо также владеет лондонским особняком олигарха.

Специалисты объясняют, что продажа активов партнерам или передача права собственности членам семьи может быть способом по крайней мере временно предотвратить замораживание активов и сохранить косвенный контроль над активами без технического нарушения санкций.

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