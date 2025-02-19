абанк для ФЛП: условия тарифного пакета — Finance.ua

абанк для ФЛП: условия тарифного пакета Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

абанк для ФЛП: условия тарифного пакета

Хороший банк может обеспечить выгодные условия для ведения дел, помочь снизить расходы и предоставлять необходимые финансовые инструменты для эффективного развития вашей предпринимательской деятельности.

Как нам рассказали в финучреждении, абанк решил между количеством и качеством сделать ставку на качество. Он предлагает своим клиентам ФЛП только один тарифный пакет , который выгодно отличается своими условиями.

Открытие, которое можно сделать онлайн, и ежемесячное обслуживание бесплатное.

Стоимость безналичного пополнения — бесплатно, внесение наличных (выручка) — 0,1% от суммы, минимум 10 грн.

Снятие наличных с комиссией 0,75% от суммы — один из лучших вариантов для тех, кому это нужно делать часто.

Очень выгодные условия и в плане переводов на другие банки: их стоимость составляет всего 3 грн независимо от суммы. А все внутренние платежи внутри банка, в том числе переводы со счета на личную карту — бесплатные.

На что хочется обратить внимание: банк начисляет процент на остаток средств на счете ФЛП. Процентная ставка составляет от 5% до 10% в зависимости от установленной минимальной суммы для начисления. Обычно такая услуга предоставляется на остатки от 500 тысяч грн при комплексном сотрудничестве с банком — активная платежная деятельность, использование эквайринга, выплаты наемным работникам и т. д.

Среди дополнительных сервисов, предлагаемых банком, стоит отметить следующее:

бизнес-карта;

депозиты для ФЛП;

кредиты для ФЛП;

услуги эквайринга;

валютные операции;

выплаты наемным работникам;

предоставление банковских гарантий.

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