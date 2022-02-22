А-Банк проводит акцию в честь пятилетия мобильного приложения ABank24 — Finance.ua

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А-Банк проводит акцию в честь пятилетия мобильного приложения ABank24

Сегодня 10:00 — Личные финансы

21.02.2022 г. А-Банк проводит акцию ко дню рождения своего мобильного приложения ABank24 . Уже очень скоро приложению ABank24 исполнится 5 лет. В честь этого события А-Банк запланировал акцию с многочисленными подарками: брендированные футболки и худи, смарт-часы, поездка в Буковель.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо:

Иметь открытую карту А-Банка; Присоединиться к акции в мобильном приложении ABank24; Выполнить успешно 6 заданий акции.

Что нужно сделать для того, чтобы получить подарки?

Покупки через GooglePay/ApplePay: 10 покупок через электронный кошелек GooglePay/ApplePay — совокупная стоимость всех покупок от 3000 грн. Покупки с кешбэком: 10 покупок, по которым будет начислен кешбэк в банковских или партнерских категориях по программе «Кешбэк» (сумма одной покупки — не менее 100 грн).

Оплата коммуналки: оплата коммунальных услуг одним платежом или несколькими на сумму от 1000 грн через ABank24.

Покупки в интернете: 3 покупки в сети интернет (сумма одной покупки — не менее 100 грн).

Пригласить друга: 1 успешно приглашенный друг на карту «Зелена» по программе «Пригласить друга».

Покупки в торговых точках: 15 покупок в магазинах через pos-терминал (сумма одной покупки — не менее 100 грн).



Среди клиентов, выполнивших все 6 заданий, А-Банк с помощью генератора случайных чисел разыграет поездку в Буковель и 5 smart-часов. Также гарантированно все участники, выполнившие все 6 операций, получат брендированное худи от А-Банка. Клиенты, выполнившие 5 заданий, гарантированно получат брендированную футболку от А-Банка.

Акция действует с 20.02.22 по 20.03.22 включительно. Подробности по ссылке

На сегодня уже почти 50% клиентов приходят в банк именно через мобильное приложение ABank24, заказывая карту «Зелена» удаленно.

За 5 лет развития своего мобильного приложения А-Банк сделал много крутых фич, которые являются уникальными на рынке, таких как: текстовый и голосовой поиск для перемещения в любой раздел, быстрые функции, переводы по номеру телефона (первым интегрировался с Visa Alias), шеринг и многое другое.

Об А-Банке:

А-БАНК представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины — 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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