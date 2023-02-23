95% партнеров Алло Маркетплейс вернулись к работе, также добавилось 40% новых — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 95% партнеров Алло Маркетплейс вернулись к работе, также добавилось 40% новых Сегодня 11:51 — Личные финансы

95% партнеров Алло Маркетплейс вернулись к работе, также добавилось 40% новых

Национальный маркетплейс Алло подвел итоги 2022 года, в течение которого команда помогала предпринимателям со всей страны поддерживать бизнес, а клиентам — приобретать необходимые товары мерчантов. По состоянию на начало 2023 года к работе на allo.ua вернулись 95% партнеров из довоенного количества, кроме того, в течение 2022 года зарегистрировалось еще почти 40% новых предпринимателей. В 2022 году команда Алло Маркетплейс работала над изменениями в личном кабинете партнера и внедрением новых сервисов, чтобы управлять магазинами и товарами было еще проще.

Новый функционал личного кабинета партнера

В течение восьми месяцев велись работы над совершенствованием функционала личного кабинета партнера, чтобы сделать его еще удобнее. Обновления стали доступными в январе 2023 года.

Главное изменение — появился раздел «Товары и прайсы», который не только объединил разделы «Фиды» и «Управление контентом», но и получил новые функции. Теперь мерчант может создавать карточки товаров и устанавливать цены не только через XML- или XLSX-файл, но и вручную. В разделе «Товары и прайсы» партнеры могут увидеть полную картину своего магазина на маркетплейсе Алло: карточка какого товара загружена, а какая находится на модерации, сколько нужно доработать. Также мерчанты смогут редактировать одновременно группу товаров — для этого была разработана функция массового редактирования товаров по категориям. Новый функционал включает и увеличение частоты обновлений прайсов, которая теперь будет осуществляться каждый час.

Появился раздел «Уведомления», в котором пользователи будут получать новости и важную информацию.

Внедрена статусная модель партнеров: «ожидает проверку анкеты», «активный», «заблокирован», «приостановлен», «отключен» и т.д. Поэтому торговец будет понимать, какой статус у его учетной записи и магазина на маркетплейсе allo.ua.

Программа мотивации «Успешный партнер»

На протяжении 2022 года 600 партнеров за добросовестную работу получили вознаграждение — возврат до 20% комиссии за заказ. По программе мотивации, начисление происходит автоматически тем партнерам, кто своевременно выполняет заказы и по результатам текущего месяца имеет более 10 успешных продаж и низкий уровень отказа клиентов от заказов.

72 часа кредитного лимита

В 2022 году Алло Маркетплейс ввел кредитный лимит для продавцов, имеющих высокий уровень реализации заказов. Когда из-за воздушных тревог или отключения электроэнергии бывает сложно вовремя пополнить баланс, удобным становится временное кредитование абонплаты. Благодаря кредитному лимиту карточки товаров партнера не отключаются до 3 дней. Пополнить баланс мерчант может картой или наличными через терминал, «Приват24», системы LiqPay или MasterPass.

Промоакции на allo.ua

В 2022 году был реализован и механизм промо товаров торговцев. Кроме общего промо каждой категории, маркетплейс также продвигает и поднимает в поисковой выдаче и рекламных акциях товары партнеров. Промо доступно мерчантам, предлагающим самую выгодную цену, имеющим заполненную карточку товара с пятью и более фотографиями, предлагающим быструю доставку, имеющим низкий уровень отказов, позитивные отзывы от покупателей и высокий рейтинг.

Сообщество предпринимателей

В 2022 году национальный маркетплейс Алло работал над развитием сообщества партнеров. Так, осенью для продавцов был запущен официальный Telegram-канал с новостями и полезными советами. Тут мерчанты могут делиться опытом, обсуждать проблемы и задавать вопросы, в частности, про работу в кабинете, реакции на отзывы, создание карточки товара и т.д.

Актуальная горячая линия для партнеров

А 2022 году активно исполозовалась горячая линия для продавцов (0-800) 200-900, ведь из-за остановки и возобновления работы маркетплейса значительно возросло количество обращений. Партнеры обращались также на электронную почту mpsupport@allo.ua и в онлайн-чат. Менеджеры поддержки быстро реагировали на запросы и помогали решить вопросы по работе на allo.ua в течение 2022 года.

«Украинские предприниматели продолжают работать и ищут новые возможности, для кого-то — это выходы на маркетплейсы. Количество партнеров национального маркетплейса Алло постоянно растет. И наша задача — предоставлять сервис высшего уровня и сделать их работу легкой, удобной и в то же время эффективной. Маркетплейс развивается, например, сейчас мы усовершенствовали личный кабинет мерчанта, потом возьмемся за редизайн. Мы внедрили полезные сервисы, а также сократили до 3 дней время подключения новых мерчантов. И не следует забывать, что мы уделяем внимание не только партнерам, но и их клиентам, покупающим товары онлайн и желающим получить высокий сервис, к которому привыкли на allo.ua», — рассказывает Денис Корецкий, руководитель департамента Алло Маркетплейс.

Маркетплейс контролирует качество обслуживания новыми партнерами. После отмены заказа менеджеры маркетплейса выясняют причины этого, и в случае выявления мошенничества списывают комиссию и отключают такого продавца. Такие меры дают возможность гарантировать исполнение мерчантами заказов и ускорить доставку товаров клиентам. Маркетплейс не будет продолжать сотрудничество с партнерами, имеющими высокий уровень отмены заказов. Весной закончится работа и над возможностью оплачивать частями за товары торговцев.

На национальном маркетплейсе Алло уже тысячи предпринимателей со всей Украины продают в более трех тысячах товарных категорий — как импортные, так и товары собственного производства, привлекают новую лояльную аудиторию и благодаря онлайн-торговле развивают собственный бизнес.

Алло — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

Алло По материалам:

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