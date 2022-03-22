95% компаний в Украине продолжают выплачивать зарплаты (исследование) — Finance.ua
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95% компаний в Украине продолжают выплачивать зарплаты (исследование)

Сегодня 08:03Фондовый рынок
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Американская торговая палата в Украине (AmCham) опросила 113 компаний, чтобы узнать, как они работают во время войны.
Оказалось, что 88% продолжают вести бизнес в Украине: 45% функционируют частично, 18% провели релокацию в более безопасные регионы страны, 6% закрыли офисы в некоторых регионах, 12% остановили бизнес из 6% из них полностью остановили деятельность.
«88% компаний-членов палаты продолжают вести бизнес в Украине. 86% — поддерживают бойкотирование международных компаний, продолжающих свою деятельность в россии. Бизнес объединен и борется за будущее и свободу Украины, защищая, приобщаясь к волонтерскому движению и поддерживая эту великую страну, в которой мы все живем и работаем», — цитирует пресс-служба президента AmCham Андрея Гундера.
А что с зарплатами? 95% продолжают выплачивать зарплаты во время войны.
  • 65% из них выплачивают заработную плату в полном объеме и оказывают дополнительную помощь,
  • 26% выплачивают заработную плату в полном объеме,
  • 8% — частично сократили заработную плату,
  • 1% — выплачивают минимальную заработную плату,
  • и только 1% компаний совсем не могут платить заработную плату.
При этом 92% респондентов указали, что их организации поддерживают гуманитарное движение. Самая распространенная помощь — финансовая (42%), предоставление необходимых товаров (24%), волонтерское движение среди сотрудников (14%).
Согласно опросу, часть сотрудников 40% из опрошенных компаний присоединилась к подразделениям территориальной обороны, 24% компаний помогают финансово и столько же — продуктами и медикаментами.
Говоря о главных вызовах, 79% респонденты указали безопасность и защиту сотрудников, а также: 49% — логистику, 21% — экспортно-импортные операции, 16% — релокацию, 6% — доступ к финансированию и столько же — доступ к сырью, свидетельствует опрос АСС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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