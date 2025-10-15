93% предприятий ЖКХ нарушают правила формирования тарифов Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Почти каждое десятое предприятие в сфере жилищно-коммунальных услуг работает в Украине с нарушениями законодательства о тарифообразовании.

Об этом свидетельствуют результаты проверок Госпотребпотребслужбы за девять месяцев 2025 года.

В течение января-сентября проведено 325 внеплановых проверок предприятий, которые предоставляют услуги в сфере ЖКУ. Нарушения выявлены в 302 случаях, что составляет 92,9% от общего количества проверенных субъектов.

По результатам контроля:

принято 198 решений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 2,5 млн грн;

вынесено 210 предписаний по устранению нарушений и приведению тарифов в соответствие с требованиями законодательства;

к административной ответственности привлечены 62 должностных лица, на которых наложены штрафы на 130,1 тыс. грн;

предприятия обязано вернуть потребителям 3,2 млн грн.

Особенно резонансной стала ситуация в Николаеве. После многочисленных жалоб граждан Госпродпотребслужба провела внеплановые проверки одного из местных поставщиков услуг, в результате которых компанию обязано произвести перерасчеты потребителям более чем на 50 миллионов гривен.

