90% беженцев из Украины вернутся домой, но не сразу — эксперт Сегодня 13:32 — Личные финансы

Специалисты считают, что после войны Украину ждет волна мигрантов, то есть структура населения станет другой.

По разным оценкам, за время войны Украину покинуло до 7 миллионов человек. Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года нас реально было 34,5 миллиона. Сегодня не будем говорить, к каким последствиям это может привести.

Чем скорей закончится война, тем больше людей вернется, говорят социологи.

— Безопасность — это основное, что будет определяющим, — повторяет директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. — Второй момент — это экономическая составляющая, потому что люди, которые сейчас находятся за границей, упустили возможность зарабатывать в Украине и обеспечивать свои семьи.

А пока даже у тех, кто никогда не собирался никуда переезжать, потихоньку обустраивается жизнь, дети идут в школу, учат языки, у них появляются друзья и вообще новые, другие перспективы. И это тоже может стать решающим фактором для их мам и бабушек, чтобы не возвращаться. Между прочим, треть из мигрантов, по данным пограничной службы, составляют именно дети.

— Кстати, отношение к детям в тех школах, как правило, лучше, чем у нас. Да, там меньше требований и более низкий уровень преподавания, но и нагрузки на детей меньше, — говорит генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

— К украинским беженцам за границей, согласно нашим социологическим исследованиям, вообще очень хорошее отношение, — подчеркивает Алексей Антипович.

С одной стороны, это очень хорошо, что украинцев хорошо принимают, с другой — чем лучше их там принимают, тем больше шансов, что они там и останутся, отмечает Владимир Паниотто.

Большинство наших мигрантов — люди с высшим образованием, отметила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова во время дискуссии «Миграционный кризис: вернутся ли украинцы домой?» в Фейсбуке.

По разным данным, их доля среди выехавших составляет 60-70%.

— Эти люди конкурентоспособны на местных рынках труда. Если война продлится еще несколько месяцев, значительная часть этих людей найдет работу, соответственно, сможет снять приемлемое для себя жилье. И тогда возникнет вопрос, вернутся ли они вообще, — сказала Либанова.

Во время опросов люди говорят, что вернутся, когда заработают их предприятия, подчеркивает Владимир Паниотто:

— Если мы будем быстрее возобновлять работу предприятий, даже во время войны, часть людей сможет вернуться.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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