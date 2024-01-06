8 секретных функций автомобиля, о которых полезно знать каждому водителю — Finance.ua
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8 секретных функций автомобиля, о которых полезно знать каждому водителю

Технологии&Авто
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8 секретных функций автомобиля, о которых полезно знать каждому водителю
8 секретных функций автомобиля, о которых полезно знать каждому водителю
Количество опций в современных автомобилях постоянно растет. Иногда водители даже не догадываются, на что способна машина. Портал mmr.net.ua перечислил 8 секретных функций автомобиля, о которых полезно знать каждому автомобилисту.
Давайте начнем с полезной функции для родителей, часто возящих детей с собой. На торце задней двери у большинства современных моделей есть небольшой рычаг. Переключив его, дверь можно будет открыть только снаружи, при разблокированном центральном замке.
Такая функция реализована и у электрических стеклоподъемников. Возможно, вы замечали, что на водительской двери, рядом с блоком управления стеклоподъемниками, есть дополнительная кнопка. Она блокирует управление стеклоподъемниками на другой двери.
Даже если ваш автомобиль оснащен функцией бесключевого доступа, а электронный ключ не имеет раскладного жала, следует помнить: физический ключ все равно есть. Если аккумулятор разряжен, а вам нужно как-то открыть автомобиль, внимательно рассмотрите корпус электронного ключа, найдите фиксатор и извлеките жало, скрытое под крышкой ключа.
Теперь обратите внимание на зеркало салона. Если вы замечаете наличие таинственного светодиода, встроенного в корпус или расположенного на краю зеркальной поверхности, значит у вас установлено электрохромное зеркало. Эта технология эффективно предотвращает ослепление.
Продолжая разговор о зеркалах, следует уделить внимание еще одной кнопке на салонном зеркале. Эта опция есть не в каждом автомобиле и предназначена для управления гаражными воротами или шлагбаумом во дворе.
Думаю, вы удивитесь, узнав, что следующая функция, скорее всего, есть в вашем автомобиле, но, возможно, вы ею никогда не пользовались. Речь идет о регулировке высоты ремня безопасности. Петля на средней стойке кузова способна подниматься и опускаться, достаточно просто нажать соответствующую кнопку или фиксатор.
О кнопке рециркуляции воздуха автомобилисты тоже иногда забывают, однако с ее помощью можно быстрее прогреть салон или устранить неприятный запах с улицы.
И еще один полезный совет. Если вы хотите, чтобы центральный замок автоматически активировался в начале движения, достаточно удерживать кнопку блокировки двери в течение нескольких секунд. После активации вы услышите звуковой сигнал. Выключение производится аналогичным образом.
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По материалам:
MMR
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