70% криптовалютных вкладчиков убеждены, что станут миллиардерами благодаря крипте — Finance.ua

70% криптовалютных вкладчиков убеждены, что станут миллиардерами благодаря крипте Сегодня 05:31 — Финтех и Карты

70% криптовалютных вкладчиков убеждены, что станут миллиардерами благодаря крипте

Согласно результатам опроса Harris Poll Thought Leadership Practice, около 70% криптовалютных инвесторов верят, что они могут стать миллиардерами благодаря крипте.

Как стало известно, аналитики опросили 1900 человек разной возрастной категории. Среди пользователей, убежденных, что криптоинвестиции принесут им миллиарды, большинство были миллионерами и представителями поколения Z. По словам исследователей, молодежь активнее интересуется цифровыми активами и с большей вероятностью будет сохранять свои сбережения в криптовалюте, а не в фиатных деньгах.

Кроме данных о «будущих миллиардерах», благодаря опросу Capitalize стало известно, что большинство миллениалов и представителей поколения Z рассматривают инвестиции в криптовалюту для финансирования собственной пенсии. Таким образом респонденты надеются сохранить свои сбережения на долгий период времени.

Очевидно, что интерес к криптовалютам среди молодежи и нового поколения будет только расти. Так, согласно результатам опроса Study.com, проведенного в конце августа, 64% американских родителей, вкладывающих средства в цифровые активы, хотят обучать этому своих детей. Интересно, что большинство респондентов уверены, что курс о блокчейн-технологиях и инвестировании должен быть обязательной составляющей учебного процесса в школах.

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noworries По материалам:

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