7 запрещенных действий, «убивающих» коробку автомат — Finance.ua

7 запрещенных действий, «убивающих» коробку автомат Сегодня 02:42 — Технологии&Авто

Автоматические коробки передач становятся все более популярны среди украинцев. Вождение автомобиля с такой коробкой проще, в отличие от авто с механической коробкой. Но знаете ли вы, что нужно правильно пользоваться автоматической коробкой передач, чтобы не «убить» ее, пишет news.uaportal.com.

2. Не переключайте ручку «автомата», пока авто полностью не остановится

3. Никогда не двигайтесь по склону на «нейтралке»

Многие автолюбители считают, что на авто с автоматической коробкой можно без ущерба коробке (как на механике) съезжать со склона на нейтральной передаче. Но если ваша цель — как можно дольше сохранить автомат в вашей машине, то ни в коем случае не делайте этого. Иначе ваша коробка быстро выйдет из строя и вы окажетесь желанным клиентом в любом сервисе, где автомеханики заработают на вас очередной отдых в Таиланде.

Более современные автомобили оснащены электронной системой впрыска топлива и эффективно экономят топливо при движении с горы. Поэтому движение с горы на «нейтралке» лишь ускорит износ вашего автомата. Не забывайте это правило.

4. Не включайте «паркинг», пока машина не остановится

Еще одна плохая привычка многих владельцев автомобилей с автоматической коробкой. Речь идет о спешке на парковке, когда автовладельцы ставят автомат на «паркинг», не дождавшись, пока автомобиль полностью остановится. Помните, что эта привычка оказывает негативное влияние на коробку и может убить ее в короткий срок.

Когда вы меняли последний раз масло в двигателе? А в автоматической коробке? Если на вопрос о двигателе, наверное, легко ответит почти каждый автолюбитель, то вопрос с коробкой многих водителей введет в ступор. Удивительно, что в мире множество людей, которые не знают, что в автоматической коробке нужно менять масло.

Для большинства автомобилей с автоматом на борту замена ATF рекомендована каждые 50-60 тыс. пробега при условии стандартного использования авто. В вариаторе замена ATF должна проходить не реже каждых 50 000 пробега. Роботизированные коробки требуют замены каждые 60-80 тысяч пробега. DSG и Powershift (хотя они и не имеют ГДТ) рекомендуется промежуток пробега в 50-60 тысяч километров, а затем масло нужно менять.

7. Не игнорируйте появление значка коробки на приборной панели

Для многих водителей современный автомобиль — сплошная загадка. Особенно значки на панели управления, которые озадачивают многих. К сожалению, некоторые автолюбители не замечают их, считая ненужными иероглифами, ребусами или пиктограммами. К сожалению, это часто приводит к серьезным поломкам.

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