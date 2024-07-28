7 признаков, что вы переросли свою должность: как понять, что пора искать новые возможности — Finance.ua

7 признаков, что вы переросли свою должность: как понять, что пора искать новые возможности Сегодня 21:14 — Личные финансы

7 признаков, что вы переросли свою должность: как понять, что пора искать новые возможности, Фото: freepik

Стабильность и комфорт на рабочем месте — это то, за что вы можете ценить свою компанию. Однако это также может свидетельствовать о том, что вы переросли свою должность и пора двигаться дальше. Если вы чувствуете, что застряли на месте, это может быть явным признаком готовности к смене работы. Важно не спутать эти ощущения с усталостью или выгоранием, поскольку в таком случае смена работы не поможет.

Специалисты budni. robota собрали критерии, по которым можно определить, пришло ли время искать новую работу.

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Не хочется ходить на работу. Первый признак того, что на текущем месте вам нечего делать — отсутствие желания идти на работу или работать удаленно.

Вы считаете дни до выходных, ждете отпуска, следите за часами, ожидая конца рабочего дня. Это указывает на то, что работа вас больше не драйвит, не вдохновляет, а утомляет. В таких условиях вы не сможете добиться результатов, а моральное состояние будет ухудшаться с каждым днем.

Задачи выполняются слишком быстро и легко. Казалось бы, что в этом нет ничего плохого. Однако если вы можете справиться с рабочими задачами намного быстрее, чем коллеги на аналогичных должностях, выполняете их на автомате и хотите попробовать что-то новое — это признак, что вы переросли свою должность.

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Ваших компетенций и опыта хватит уже для выполнения более трудных задач, поэтому пора двигаться в этом направлении.

Менторство новичков и постоянная помощь коллегам. Руководство постоянно обращается к вам с просьбой по поводу менторства новых сотрудников. Коллеги уверены, что вы можете помочь советом и знаете, как лучше решить ту или иную задачу. Это все означает, что вы слишком хорошо разбираетесь в работе, поэтому, возможно, пришло время ее сменить.

Продолжительная работа и отсутствие новизны. Если вы работаете в компании более 5 лет, значит, хорошо разбираетесь в инструментах и освоили профессию, поэтому можете двигаться дальше.

Вы заметили, что ваши обязанности напоминают движение по кругу, вы не можете применять альтернативные подходы к решению задач, компания не предлагает обучение для своих сотрудников? Это значит, что у вас нет возможности для карьерного и личностного роста.

Непонимание ценностей компании. Возможно, вам когда-то были близки ценности компании, однако вы менялись и развивались, а компания — нет. Или в компании пересмотрели политику, и вы больше не разделяете нынешних ценностей.

Разногласия во взглядах — очень весомый повод понять, что вы переросли не только должность, но и работу в этой компании в целом.

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Несоответствие заработной платы проделанной работе. Вы — опытный работник, который берет дополнительную работу, ведь текущая вас больше не вдохновляет. Однако это никак не отражается на вашей зарплате. Доход остается на одном уровне и во время разговоров с руководителем о достойном вознаграждении вы не получаете никакого результата. Это признак того, что пора прощаться с таким работодателем.

Нереализованные амбиции. Ну и напоследок, если вы — амбициозный человек, стремящийся к развитию, добивается успеха, но не можете дотянуться до более высокой должности в этой компании — меняйте работу. Нереализованные амбиции способны вызвать наибольшее раздражение на текущей работе и выгорание.

Не бойтесь выходить из зоны комфорта и менять то, что давно изжило себя.

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