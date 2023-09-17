7 из 10 украинцев обеспокоены тем, что их близкие могут стать жертвами онлайн-мошенников — исследование Сегодня 08:28 — Личные финансы

7 из 10 украинцев обеспокоены тем, что их близкие могут стать жертвами онлайн-мошенников — исследование

7 из 10 украинцев переживают, что их близкие могут стать жертвами онлайн-мошенников. Об этом говорится в исследовании Visa «Платите безопасно».

7 из 10 украинцев беспокоятся, что их друзья или семьи могут отреагировать на мошенническое сообщение с просьбой подтвердить данные своего счета, а 68% украинцев не уверены, что способны распознать онлайн-мошенничество.

Каждый второй украинец отреагирует на электронное письмо, если оно будет содержать хорошие новости типа «бесплатный подарок для вас», «вас выбрали» или «вы стали победителем».

Наиболее подозрительно украинцы относятся к просьбе переустановить пароль из-за потенциальной утечки данных: для 85% опрошенных сообщение такого содержания — в тройке наиболее подозрительных.

Об уровне осведомленности о мошеннических схемах социальной инженерии свидетельствуют следующие показатели:

73% украинцев, скорее всего, не распознают «тревожных звоночков», указывающих, что они столкнулись с преступниками в сети. Также, согласно исследованию, каждый второй украинец, по крайней мере, однажды попадал на крючок мошенников, а 17% становились жертвами обмана неоднократно.

«В современном цифровом мире мошенничество становится все более изощренным, а преступники используют новые подходы, чтобы обмануть доверчивых потребителей. Не важно, о чем идет речь: о посылке, задержанной на таможне, просроченной подписке на стриминговый сервис или подарочной карточке от любимого бренда — мошенники применяют чрезвычайно убедительную тактику, чтобы ввести жертв в заблуждение. Учитывая стремительный рост доли цифровых платежей, сейчас как никогда важно, чтобы потребители понимали язык мошенничества и не теряли бдительности» , — объясняет Чарльз Лобо, руководитель отдела рисков Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Основные выводы исследования Visa Stay Secure:

Ложная уверенность усиливает уязвимость к обману. Респонденты, считающие себя осведомленными о тактиках онлайн-злоумышленников, с большей вероятностью нажмут на фальшивую ссылку или поверят мошенническому предложению. Так, 54% «осведомленных» украинцев купятся на сообщения, содержащие хорошие новости, а 42% отреагируют на просьбу выполнить срочные действия, тогда как среди сомневающихся в своей бдительности так же поступят 48% и 32% соответственно.

Респонденты, считающие себя осведомленными о тактиках онлайн-злоумышленников, с большей вероятностью нажмут на фальшивую ссылку или поверят мошенническому предложению. Так, 54% «осведомленных» украинцев купятся на сообщения, содержащие хорошие новости, а 42% отреагируют на просьбу выполнить срочные действия, тогда как среди сомневающихся в своей бдительности так же поступят 48% и 32% соответственно. Потребители обеспокоены уязвимостью других. 7 из 10 украинцев обеспокоены тем, что их друзья или семьи могут отреагировать на мошенническое сообщение с просьбой подтвердить данные своего счета, а почти половина (46%) обеспокоены тем, что близкие попадутся на мошенническое электронное письмо с предложением бесплатной подарочной карты или продукта из интернет-магазина. Также 68% респондентов опасаются, что жертвами онлайн-мошенников могут стать пенсионеры, в то время как в бдительности детей и подростков не уверены четверть опрошенных.

7 из 10 украинцев обеспокоены тем, что их друзья или семьи могут отреагировать на мошенническое сообщение с просьбой подтвердить данные своего счета, а почти половина (46%) обеспокоены тем, что близкие попадутся на мошенническое электронное письмо с предложением бесплатной подарочной карты или продукта из интернет-магазина. Также 68% респондентов опасаются, что жертвами онлайн-мошенников могут стать пенсионеры, в то время как в бдительности детей и подростков не уверены четверть опрошенных. Что вызывает подозрение. Меньше всего украинцы верят просьбам переустановить пароль из-за потенциальной утечки данных: для 85% опрошенных сообщение такого содержания — в тройке наиболее подозрительных. Гораздо меньшее беспокойство вызывают СМС о статусе доставляемой отправки (лишь 28% включили такие сообщения в топ-3 заставляющих насторожиться), электронные письма с объявлением о распродаже или появлении нового продукта (27%) или просьбы предоставить отзыв о недавнем опыте (17%) — всем этим могут воспользоваться мошенники.

Меньше всего украинцы верят просьбам переустановить пароль из-за потенциальной утечки данных: для 85% опрошенных сообщение такого содержания в тройке наиболее подозрительных. Гораздо меньшее беспокойство вызывают СМС о статусе доставляемой отправки (лишь 28% включили такие сообщения в топ-3 заставляющих насторожиться), электронные письма с объявлением о распродаже или появлении нового продукта (27%) или просьбы предоставить отзыв о недавнем опыте (17%) — всем этим могут воспользоваться мошенники. Не заметить «тревожные звоночки» легко. Почти каждый второй (49%) украинец сообщил, что убеждается, что письмо отправлено с действительного электронного адреса, тогда как только 43% будут проверять, прикреплено ли к сообщению название или логотип компании. Меньше половины респондентов будут искать в письме номер своего заказа (42%) или банковского счета (32%), а 40% будут проверять правильность написания слов.

Расшифровываем язык мошенничества

Мошенники испытывают разные подходы, чтобы создавать сообщения, которые выглядят подлинными и побуждают получателей немедленно действовать. Исследование Visa Stay Secure выявило, какие обороты речи с наибольшей вероятностью указывают на мошенничество, и исследовало, насколько уязвимы к ним респонденты в Украине.

Ложное ощущение срочности: киберпреступники часто напирают на срочность, чтобы побуждать людей действовать, например, нажать на ссылку или ответить отправителю. 27% украинцев попадутся на сообщения об угрозе безопасности, таких как похищение пароля или утечка данных, тогда как сообщения от государственного учреждения или правоохранительных органов сможет обмануть 32%.

киберпреступники часто напирают на срочность, чтобы побуждать людей действовать, например, нажать на ссылку или ответить отправителю. 27% украинцев попадутся на сообщения об угрозе безопасности, таких как похищение пароля или утечка данных, тогда как сообщения от государственного учреждения или правоохранительных органов сможет обмануть 32%. Хорошие новости: Каждый второй респондент выполнил бы действие, о котором просят мошенники, если бы сообщение содержало хорошие новости, например «бесплатный подарок для вас», «вас выбрали» или «вы победитель». 35% украинцев перейдут по ссылке или ответят на сообщения, если оно предлагает финансовую возможность, причем наиболее вероятно на этот крючок попадет молодежь из поколения Z (48%), тогда как самые недоверчивые к такого рода предложениям пенсионеры (18%).

Каждый второй респондент выполнил бы действие, о котором просят мошенники, если бы сообщение содержало хорошие новости, например «бесплатный подарок для вас», «вас выбрали» или «вы победитель». 35% украинцев перейдут по ссылке или ответят на сообщения, если оно предлагает финансовую возможность, причем наиболее вероятно на этот крючок попадет молодежь из поколения Z (48%), тогда как самые недоверчивые к такого рода предложениям пенсионеры (18%). Просьба выполнить действия: 35% респондентов ответили бы на сообщение, содержащее просьбу выполнить действия, хотя наиболее подозрительно украинцы относятся к просьбе сменить пароль.

Замечайте «тревожные звоночки»: как поймать мошенников на горячем

Чтобы лучше защитить себя, потребителям следует несколько минут дополнительно подумать, прежде чем нажимать на ссылку, в частности проанализировать язык, который используют мошенники.

Простые, но эффективные советы:

Не делитесь ни с кем данным своего банковского счета.

Не нажимайте на ссылку, не убедившись, что она приведет вас туда, куда обещают сообщение.

Регулярно проверяйте уведомления о списании средств, приходящих в форме СМС или электронных писем и сообщающих о покупках, совершенных с вашего счета.

Позвоните по номеру, указанному на корпоративном сайте или обратной стороне вашей кредитной или дебетовой карты, если не уверены, является ли сообщение от банка настоящим.

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