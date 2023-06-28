7 горячих вакансий с зарплатой от 15 000 и выше — Finance.ua

7 горячих вакансий с зарплатой от 15 000 и выше Сегодня 19:01 — Личные финансы

7 горячих вакансий с зарплатой от 15 000 и выше

Work.ua подготовил выборку вакансий, на которые срочно ищут специалистов.

Сеть заведений питания Gazda Group ищет талантливого повара с опытом работы для работы в ресторане «Медовня 1979».

Ключевая зона ответственности: быстро готовить блюда в соответствии с технологическими картами. Работодатель предлагает развоз в пределах города и профессиональное обучение за счет компании.

Интернет-магазин автозапчастей Ukrparts в поиске автоэлектрика для ремонта и диагностики электрооборудования автомобиля и ремонта и установки дополнительного электрооборудования. Предоставляется спец. одежда, есть раздевалка, душевая, комната отдыха.

Хостинг-провайдеру «Фрихост» нужен сотрудник службы технической поддержки дата-центра, имеющий базовые знания PHP, MySQL, умеющий читать и понимать логи Apache, Nginx, Exim, знающий и понимающий DNS.

Желательно иметь опыт работы в Web-дизайне, с Joomla, Wordpress, а также с разными панелями управления (Hestia, DirectAdminin). Специалист будет отвечать на технические вопросы клиентов, решать мелкие проблемы и т. д.

Агентство Borsch ищет опытного бухгалтера. У специалиста в подчинении будет ассистент. От кандидата ожидают опыт работы от 2 лет на позиции заместителя главного бухгалтера или бухгалтера на участках (предпочтение отдается кандидатам из сфер строительства, проектирования, производства, аутсорсинговых бухгалтерских компаний).

Знание английского языка будет преимуществом. В обязанности специалиста будет входить ведение бухучета/налогового учета, начисление заработной платы, составление финансовой/налоговой отчетности.

Компания «Оконный Стандарт» приглашает на работу бухгалтера по учету банковских операций и расчетов с покупателями.

Специалист будет выполнять следующие обязанности: создание платежных поручений и проведение банковских платежей, выгрузку и разнесение банковских выписок в программу 1С, общий контроль банковских счетов и т. д.

Работодатель предлагает 20 000 грн заработной платы на период испытательного срока (2 месяца), после — 23 000 грн.

Украинский производитель косметики Mermade приглашает в свой коллектив менеджера по обеспечению с опытом работы в сфере закупок от 1 года.

В обязанности менеджера будет входить заказ материалов согласно потребностям производства, операционное сопровождение, контроль отгрузок, формирование и контроль документальных соглашений и сроков поставки сырья и т. д.

Украинский бренд Olya Mak ищет закройщика изделий по готовым лекалам с обязательным опытом в индивидуальном раскрое.

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