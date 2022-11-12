67% студентов технических факультетов планируют строить карьеру в Украине, столько же выбрали IT из-за возможности удаленной работы: опрос — Finance.ua
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67% студентов технических факультетов планируют строить карьеру в Украине, столько же выбрали IT из-за возможности удаленной работы: опрос

Личные финансы
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67% студентов технических факультетов планируют строить карьеру в Украине, столько же выбрали IT из-за возможности удаленной работы: опрос
67% студентов технических факультетов планируют строить карьеру в Украине, столько же выбрали IT из-за возможности удаленной работы: опрос
Компания Yalantis провела тур по десяти университетам Украины в Днепре, Киеве и Львове, чтобы рассказать первокурсникам конкретнее о диапазоне специальностей в IT и дать советы по получению первого офера.
Количество принявших участие студентов: 650, передает dev.ua.

Планировали ли студенты до войны поступить на ІТ-специальность

  • 87% планировали поступить на ІТ-специальности еще до начала войны;
  • 6% нет, решили это после начала полномасштабного вторжения;
  • 7% нет, вступили по другим обстоятельствам.

Планируют ли студенты строить карьеру в Украине:

  • 67% ответили утвердительно;
  • 13% планируют релокацию за границу;
  • 20% еще не определились.
Большинство планирует строить будущее в Украине. Так, война заставила покинуть страну много перспективной молодежи, но процент до сих пор остается немалым.

Чем интересна IT-сфера

  • 67% из-за возможности удаленной работы;
  • 63% из-за высоких зарплат;
  • 81% из-за широких возможностей развития;
  • 25% из-за трендовости IT-профессии или по рекомендациям знакомых и друзей.
Это подтверждает стейтмент об идейности выбора. Для молодежи сейчас важно саморазвитие, иногда даже больше, чем материальные бенефиты индустрии. Но финансовая сторона превалирует в выборе студентов по сочетанию обучения и работы.

Планируете ли совмещать работу и обучение

  • 83% планируют начать работу по специальности во время обучения;
  • 2% уже имеют работу;
  • 5% не планируют искать работу, только учиться;
  • 10% уже работают, но не по специальности.

Какими ресурсами они пользуются для улучшения скилов

  • 70% профессиональные Telegram-каналы;
  • 19% ищут материалы на DOU;
  • 37% посещают карьерные мероприятия;
  • 73% посещают профессиональные курсы и школы;
  • 53% получают такие материалы по рекомендации.
Кстати, английский сегодня необходим для успешной карьеры. И если нужно быстро и качественно выучить иностранный язык, советуем обратить внимание на международную сеть школ английского Speak Up. Общение только на английском, доступ к обучению из любой точки мира, гибкость в реализации личного плана обучения — это то, что поможет хорошо прокачать свой английский.

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По материалам:
dev.ua
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