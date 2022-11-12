67% студентов технических факультетов планируют строить карьеру в Украине, столько же выбрали IT из-за возможности удаленной работы: опрос — Finance.ua

67% студентов технических факультетов планируют строить карьеру в Украине, столько же выбрали IT из-за возможности удаленной работы: опрос
Компания Yalantis провела тур по десяти университетам Украины в Днепре, Киеве и Львове, чтобы рассказать первокурсникам конкретнее о диапазоне специальностей в IT и дать советы по получению первого офера.
Количество принявших участие студентов: 650, передает dev.ua.
Планировали ли студенты до войны поступить на ІТ-специальность
- 87% планировали поступить на ІТ-специальности еще до начала войны;
- 6% нет, решили это после начала полномасштабного вторжения;
- 7% нет, вступили по другим обстоятельствам.
Планируют ли студенты строить карьеру в Украине:
- 67% ответили утвердительно;
- 13% планируют релокацию за границу;
- 20% еще не определились.
Большинство планирует строить будущее в Украине. Так, война заставила покинуть страну много перспективной молодежи, но процент до сих пор остается немалым.
Чем интересна IT-сфера
- 67% из-за возможности удаленной работы;
- 63% из-за высоких зарплат;
- 81% из-за широких возможностей развития;
- 25% из-за трендовости IT-профессии или по рекомендациям знакомых и друзей.
Это подтверждает стейтмент об идейности выбора. Для молодежи сейчас важно саморазвитие, иногда даже больше, чем материальные бенефиты индустрии. Но финансовая сторона превалирует в выборе студентов по сочетанию обучения и работы.
Планируете ли совмещать работу и обучение
- 83% планируют начать работу по специальности во время обучения;
- 2% уже имеют работу;
- 5% не планируют искать работу, только учиться;
- 10% уже работают, но не по специальности.
Какими ресурсами они пользуются для улучшения скилов
- 70% профессиональные Telegram-каналы;
- 19% ищут материалы на DOU;
- 37% посещают карьерные мероприятия;
- 73% посещают профессиональные курсы и школы;
- 53% получают такие материалы по рекомендации.
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