67% студентов технических факультетов планируют строить карьеру в Украине, столько же выбрали IT из-за возможности удаленной работы: опрос — Finance.ua

67% студентов технических факультетов планируют строить карьеру в Украине, столько же выбрали IT из-за возможности удаленной работы: опрос Сегодня 06:20 — Личные финансы

67% студентов технических факультетов планируют строить карьеру в Украине, столько же выбрали IT из-за возможности удаленной работы: опрос

Компания Yalantis провела тур по десяти университетам Украины в Днепре, Киеве и Львове, чтобы рассказать первокурсникам конкретнее о диапазоне специальностей в IT и дать советы по получению первого офера.

Количество принявших участие студентов: 650, передает dev.ua.

Планировали ли студенты до войны поступить на ІТ-специальность

87% планировали поступить на ІТ-специальности еще до начала войны;

6% нет, решили это после начала полномасштабного вторжения;

7% нет, вступили по другим обстоятельствам.

Планируют ли студенты строить карьеру в Украине:

67% ответили утвердительно;

13% планируют релокацию за границу;

20% еще не определились.

Большинство планирует строить будущее в Украине. Так, война заставила покинуть страну много перспективной молодежи, но процент до сих пор остается немалым.

Чем интересна IT-сфера

67% из-за возможности удаленной работы;

63% из-за высоких зарплат;

81% из-за широких возможностей развития;

25% из-за трендовости IT-профессии или по рекомендациям знакомых и друзей.

Это подтверждает стейтмент об идейности выбора. Для молодежи сейчас важно саморазвитие, иногда даже больше, чем материальные бенефиты индустрии. Но финансовая сторона превалирует в выборе студентов по сочетанию обучения и работы.

Планируете ли совмещать работу и обучение

83% планируют начать работу по специальности во время обучения;

2% уже имеют работу;

5% не планируют искать работу, только учиться;

10% уже работают, но не по специальности.

Какими ресурсами они пользуются для улучшения скилов

70% профессиональные Telegram-каналы;

19% ищут материалы на DOU;

37% посещают карьерные мероприятия;

73% посещают профессиональные курсы и школы;

53% получают такие материалы по рекомендации.

Кстати, английский сегодня необходим для успешной карьеры. И если нужно быстро и качественно выучить иностранный язык, советуем обратить внимание на международную сеть школ английского Speak Up. Общение только на английском, доступ к обучению из любой точки мира, гибкость в реализации личного плана обучения — это то, что поможет хорошо прокачать свой английский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.