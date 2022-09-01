65% всех Bitcoin в мире не перемещались более года — Finance.ua
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65% всех Bitcoin в мире не перемещались более года

Финтех и Карты
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65% всех Bitcoin в мире не перемещались более года
65% всех Bitcoin в мире не перемещались более года
Согласно данным исследователей Glassnode, 65% всех Bitcoin в мире бездействовали на протяжении более 1 года.
Большая часть добываемой флагманской криптовалюты неподвижно лежала на кошельках своих владельцев — и при падении стоимости цифровых активов, и при росте. На момент написания новости точно не известны причины бездействия Bitcoin-инвесторов. Возможно, пользователи просто ожидают роста стоимости ВТС, чтобы получить максимально высокие прибыли.
Также в начале августа стало известно о 13% Bitcoin, не перемещавшихся более 10 лет (примерно 2 445 994 628 BTC). Некоторые аналитики предположили, что эти Bitcoin утрачены навсегда. Например, из-за смерти владельца или невозможности восстановить доступ к кошельку.

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По материалам:
noworries
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