65 лет — средний возраст домов, которые сносят в городах Европы
Средний возраст домов, которые сносят в 21 веке в Европе, составляет 65 лет, в США — 81 год.
Таковы результаты исследования, опубликованного в журнале Buildings&Cities.
Детали исследования
Группа исследователей проанализировала 15 тысяч построек, демонтированных в девяти американских и четырех европейских городах, среди которых Амстердам, Копенгаген, Цюрих и Хельсинки.
В Штатах насчитали 5,3 тысяч демонтажей, в Европе — более 9,5 тысяч.
В американских городах большинство снесенных домов было построено между 1920 и 1950 годами.
В Европе чаще всего сносят здания, построенные между 1950 и 1970 годами. В Цюрихе средний возраст снесенных зданий составляет 75 лет, в Хельсинки — 49 лет.
В обзоре указано, что здания часто сносят до истечения срока их эксплуатации.
Например, Американский музей народного искусства в Нью-Йорке, который был в свое время назван лучшим культурным зданием года, просуществовал всего 11 лет. Национальный хоккейный стадион в Милтон-Кинге, Великобритания, был снесен через 12 лет эксплуатации.
Города руководствуются разнообразными мотивами, по которым не всегда можно предсказать, сколько будет стоять то или иное сооружение, такими как экономическая целесообразность, предпочтения владельца, архитектурные черты
и т. д.
Нередко здания сносят потому, что считают их «нравственно устаревшими», в то время как технически они могли бы прослужить еще много лет.
Так, офисно-админстративный комплекс Maupoleum в Амстердаме, построенный в начале 1970-х, простоял 23 года. Его снесли, потому что считали непривлекательным.
Авторы не обнаружили зависимости между возрастом самого города и возрастом зданий, которые в нем демонтируют.
Обычно жилые дома «выживают» дольше других типов недвижимости — коммерческой, промышленной, административной. В Европе самый короткий жизненный цикл оказался у коммерческих построек, средний возраст которых среди снесенных составил 43 года.
Авторы отмечают, что каждый демонтаж и новое строительство продуцируют значительные объемы выбросов.
Поделиться новостью
Также по теме
65 лет — средний возраст домов, которые сносят в городах Европы
Стоимость аренды однушек в крупнейших городах Польши (инфографика)
Рынок недвижимости: три сценария на 2026 год (мнения экспертов)
Реестр жилья для ВПЛ: когда заработает и какие преимущества дает
Ипотека или аренда жилья — что выгоднее (инфографика)
Сколько украинцев планируют купить недвижимость в 2026 году — опрос