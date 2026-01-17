65 лет — средний возраст домов, которые сносят в городах Европы Сегодня 23:12 — Недвижимость

Средний возраст домов, которые сносят в 21 веке в Европе, составляет 65 лет, в США — 81 год.

Таковы результаты исследования, опубликованного в журнале Buildings&Cities.

Детали исследования

Группа исследователей проанализировала 15 тысяч построек, демонтированных в девяти американских и четырех европейских городах, среди которых Амстердам, Копенгаген, Цюрих и Хельсинки.

В Штатах насчитали 5,3 тысяч демонтажей, в Европе — более 9,5 тысяч.

В американских городах большинство снесенных домов было построено между 1920 и 1950 годами.

В Европе чаще всего сносят здания, построенные между 1950 и 1970 годами. В Цюрихе средний возраст снесенных зданий составляет 75 лет, в Хельсинки — 49 лет.

Бруталистский концертный зал в Дерби, Великобритания, построен в 1977 году. Сейчас закрыт и ожидает сноса несмотря на то, что сохранилась в хорошем состоянии., Фото: Brutalist Construction

В обзоре указано, что здания часто сносят до истечения срока их эксплуатации.

Например, Американский музей народного искусства в Нью-Йорке, который был в свое время назван лучшим культурным зданием года, просуществовал всего 11 лет. Национальный хоккейный стадион в Милтон-Кинге, Великобритания, был снесен через 12 лет эксплуатации.

Американский музей народного искусства в Нью-Йорке, снесенный в 2014 году., Фото: Flickr

Города руководствуются разнообразными мотивами, по которым не всегда можно предсказать, сколько будет стоять то или иное сооружение, такими как экономическая целесообразность, предпочтения владельца, архитектурные черты и т. д.

Нередко здания сносят потому, что считают их «нравственно устаревшими», в то время как технически они могли бы прослужить еще много лет.

Так, офисно-админстративный комплекс Maupoleum в Амстердаме, построенный в начале 1970-х, простоял 23 года. Его снесли, потому что считали непривлекательным.

Офисный комплекс Maupoleum в Амстердаме, построенный в 1971 году и снесенный в 1994 году., Фото: Ronald, CC BY-SA 3.0

Авторы не обнаружили зависимости между возрастом самого города и возрастом зданий, которые в нем демонтируют.

Обычно жилые дома «выживают» дольше других типов недвижимости — коммерческой, промышленной, административной. В Европе самый короткий жизненный цикл оказался у коммерческих построек, средний возраст которых среди снесенных составил 43 года.

Снос Музея искусств округа Лос-Анджелес LACMA, 2020 год., Фото: Monica Nouwens

Авторы отмечают, что каждый демонтаж и новое строительство продуцируют значительные объемы выбросов.

