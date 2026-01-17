0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

65 лет — средний возраст домов, которые сносят в городах Европы

Недвижимость
26
Средний возраст домов, которые сносят в 21 веке в Европе, составляет 65 лет, в США — 81 год.
Таковы результаты исследования, опубликованного в журнале Buildings&Cities.

Детали исследования

Группа исследователей проанализировала 15 тысяч построек, демонтированных в девяти американских и четырех европейских городах, среди которых Амстердам, Копенгаген, Цюрих и Хельсинки.
В Штатах насчитали 5,3 тысяч демонтажей, в Европе — более 9,5 тысяч.
В американских городах большинство снесенных домов было построено между 1920 и 1950 годами.
В Европе чаще всего сносят здания, построенные между 1950 и 1970 годами. В Цюрихе средний возраст снесенных зданий составляет 75 лет, в Хельсинки — 49 лет.
Бруталистский концертный зал в Дерби, Великобритания, построен в 1977 году. Сейчас закрыт и ожидает сноса несмотря на то, что сохранилась в хорошем состоянии.
Бруталистский концертный зал в Дерби, Великобритания, построен в 1977 году. Сейчас закрыт и ожидает сноса несмотря на то, что сохранилась в хорошем состоянии., Фото: Brutalist Construction
В обзоре указано, что здания часто сносят до истечения срока их эксплуатации.
Например, Американский музей народного искусства в Нью-Йорке, который был в свое время назван лучшим культурным зданием года, просуществовал всего 11 лет. Национальный хоккейный стадион в Милтон-Кинге, Великобритания, был снесен через 12 лет эксплуатации.
Американский музей народного искусства в Нью-Йорке, снесенный в 2014 году.
Американский музей народного искусства в Нью-Йорке, снесенный в 2014 году., Фото: Flickr
Города руководствуются разнообразными мотивами, по которым не всегда можно предсказать, сколько будет стоять то или иное сооружение, такими как экономическая целесообразность, предпочтения владельца, архитектурные черты и т. д.
Нередко здания сносят потому, что считают их «нравственно устаревшими», в то время как технически они могли бы прослужить еще много лет.
Так, офисно-админстративный комплекс Maupoleum в Амстердаме, построенный в начале 1970-х, простоял 23 года. Его снесли, потому что считали непривлекательным.
Офисный комплекс Maupoleum в Амстердаме, построенный в 1971 году и снесенный в 1994 году.
Офисный комплекс Maupoleum в Амстердаме, построенный в 1971 году и снесенный в 1994 году., Фото: Ronald, CC BY-SA 3.0
Авторы не обнаружили зависимости между возрастом самого города и возрастом зданий, которые в нем демонтируют.
Обычно жилые дома «выживают» дольше других типов недвижимости — коммерческой, промышленной, административной. В Европе самый короткий жизненный цикл оказался у коммерческих построек, средний возраст которых среди снесенных составил 43 года.
Снос Музея искусств округа Лос-Анджелес LACMA, 2020 год.
Снос Музея искусств округа Лос-Анджелес LACMA, 2020 год., Фото: Monica Nouwens
Авторы отмечают, что каждый демонтаж и новое строительство продуцируют значительные объемы выбросов.
По материалам:
Хмарочос
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems