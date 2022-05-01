63% людей сейчас онлайн. Большой отчет Digital 2022 о пользователях интернета — Finance.ua
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63% людей сейчас онлайн. Большой отчет Digital 2022 о пользователях интернета

Сегодня 13:29Технологии&Авто
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63% людей сейчас онлайн. Большой отчет Digital 2022 о пользователях интернета63% людей сейчас онлайн. Большой отчет Digital 2022 о пользователях интернета
Новый отчет Digital 2022 Global Statshot от DataReportal демонстрирует, что более 5 млрд человек по всему миру сейчас пользуются интернетом, а 63% всего населения мира сейчас онлайн, передает AIN.UA.
Как отмечается, 5,32 млрд человек по всему миру пользуются мобильными телефонами, это 67% населения планеты. 4 из 5 мобильных телефонов — смартфоны.
63% людей сейчас онлайн. Большой отчет Digital 2022 о пользователях интернета
5 млрд человек сейчас пользуются интернетом, при этом за последний год их общее количество выросло почти на 200 млн. 63% населения мира сейчас онлайн, но все еще существуют важные отличия в «качестве» доступа к Интернету в разных регионах. По всему миру сегодня 4,65 млрд пользователей социальных сетей, это 58,7% всего населения планеты.
Если считать, что соцсетями могут пользоваться люди от 13 лет, примерно три четверти все это уже делают. Пользователи проводят в среднем по 6 часов и 53 минуты ежедневно. Типичный пользователь интернет сейчас проводит в сети более 40% своей жизни.
63% людей сейчас онлайн. Большой отчет Digital 2022 о пользователях интернета
Женщины в возрасте от 16 до 24 сейчас проводят в интернете в среднем 8 часов в день. Это означает, что многие женщины в этой демографической группе проводят в сети столько времени, сколько спят.
Южная Азия является домом для самой большой части оффлайн-населения. В этом регионе проживает более трети всех «неподключенных» в мире.
744 млн человек остаются оффлайн в Индии, что составляет большую часть населения страны.
1 из 9 пользователей трудоспособного возраста во всем мире сейчас владеет какой-либо формой криптовалюты.
46,4% пользователей трудоспособного возраста во всем мире сейчас просматривают онлайн-учебники, видео с инструкциями и учебный контент еженедельно.
57% респондентов говорят, что они совершали онлайн-покупку за последние 30 дней.
По материалам: Ain.Ua
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