Почему «ребра» на крыше авто делают его более безопасным и экономным — Finance.ua

Почему «ребра» на крыше авто делают его более безопасным и экономным Сегодня 23:49 — Технологии&Авто

Почему «ребра» на крыше авто делают его более безопасным и экономным

Если присмотреться к любому современному кроссоверу или внедорожнику сверху — можно заметить характерные ребра на крыше. Эта особенность дизайна — не просто прихоть инженеров, а жизненно важный элемент конструкции.

Главная причина рифления — усиление жесткости кузова. У высоких авто типа Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan площадь крыши значительно больше, чем у седанов, а стойки более высокие. Без дополнительных ребер жесткости кузов мог бы «играть» на бездорожье и даже перекашиваться, что в критических ситуациях мешало бы открыть дверь.

Рифлёная крыша работает как дополнительный силовой элемент, он распределяет нагрузку при ударах сверху, что особенно важно для внедорожников.

Но это еще не все — ребра на крыше оказывают серьезное влияние на аэродинамику. Инженеры выяснили: в аэродинамических трубах такие элементы снижают сопротивление воздуха на 5−7%, что экономит топливо и уменьшает шум в салоне. Каждое ребро тщательно просчитывается. Иногда их расположение меняют по 10−15 раз, пока не добьются идеального результата.

А вот у низких малолитражек гладкие крыши — их кузов и так жесткий, а небольшие размеры позволяют обойтись внутренними усилителями. Но для массивных кроссоверов рифление остается обязательным — без него ни о какой безопасности и комфортной езде не могло бы быть и речи. Поэтому в следующий раз, когда будете мыть машину, обратите внимание на эти незаметные, но столь важные ребра жесткости.

uamotors По материалам:

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