Более половины мирового богатства находится в руках самых богатых людей планеты — Finance.ua

Более половины мирового богатства находится в руках самых богатых людей планеты Сегодня 15:10 — Личные финансы

Более половины мирового богатства находится в руках самых богатых людей планеты

Впервые за четверть века в мире наблюдается одновременный рост крайней бедности и крайнего богатства. Корпорации и их владельцы получают выгоду из разных кризисов. Это следует из ежегодного доклада объединения благотворительных организаций Oxfam, обнародованного в понедельник, 16 января, в первый день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

В докладе под названием «Выживание самых богатых» говорится, что в общей сложности 26 триллионов долларов, или почти 62% мирового богатства, накопленных с 2020 года во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, оказались в руках 1% самых богатых людей планеты, в то время как на остальные 99% населения пришлось лишь 16 триллионов долларов, или 38% этого прироста.

В прошлом году состояние миллиардеров вновь существенно возросло благодаря «стремленному росту доходов продовольственных и энергетических компаний». По данным Oxfam, прибыль 95% этих компаний в 2022 году выросла более чем вдвое.

Каждый десятый житель Земли голодает

В то же время реальные доходы не менее 1,7 миллиарда работников в 2022 году сократились, ведь в их странах инфляция опережает темпы роста заработной платы, отмечается в докладе. Более 820 миллионов человек, или примерно каждый десятый житель Земли, страдают от голода. При этом около 60% голодающего населения мира — женщины и девочки.

Читайте также Без России и с Украиной в топ-темах: стартует Всемирный форум в Давосе

Это, вероятно, наибольший рост глобального неравенства и нищеты со времен Второй мировой войны, отмечает организация со ссылкой на данные Всемирного банка. Oxfam призвала правительства стран по всему миру повысить налоги на богатство, а также на «чрезмерную сверхприбыль» в результате пандемии коронавируса и инфляции, чтобы остановить распространение бедности и голода.

Министр развития ФРГ предостерегает по поводу угроз экономического неравенства

Министр по экономическому сотрудничеству и развитию Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze) считает «опасными» выводы, сделанные в докладе Oxfam.

«Пандемия, конфликты и не в последнюю очередь агрессивная война россии откинули нас на годы назад в плане бедности, голода, здравоохранения и образования — в то время как богатые стали еще богаче. Если мы не уменьшим неравенство во всем мире — мы не сможем преодолеть эти кризисы», — сказала политик.

Deutsche Welle По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.