Без России и с Украиной в топ-темах: стартует Всемирный форум в Давосе — Finance.ua

Без России и с Украиной в топ-темах: стартует Всемирный форум в Давосе Сегодня 10:05 — Личные финансы

Без России и с Украиной в топ-темах: стартует Всемирный форум в Давосе

В понедельник, 16 января, в Давосе (Швейцария) стартует Всемирный экономический форум (ВЭФ), который продлится до 20 января.

53-й ВЭФ будет проходить на фоне жесткого экономического кризиса и войны россии против Украины, которая серьезно повлияла, в частности, на мировую экономику.

Иностранные СМИ и эксперты отмечают, что этот форум можно назвать первым настоящим за три года. Ведь прошлогоднее мероприятие не было столь посещаемым, как обычно, а до того проведению традиционного зимнего Давоса помешала пандемия коронавируса — в 2021 году он проходил онлайн.

Кто примет участие в ВЭФ-2023 в Давосе

Участие в нынешнем форуме под лозунгом «Сотрудничество в раздробленном мире» примет рекордное количество глав государств и правительств — 52 человека. Всего же будет более 2 700 представителей из 130 стран.

Как отмечается в анонсе мероприятия, война россии против Украины вызвала большие изменения, поэтому следующие 10 лет рискуют стать «десятилетием неопределенности и хрупкости».

Среди самых ожидаемых гостей — канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Испании Педро Санчес и многие другие.

Прибудут и некоторые недавно избранные лидеры, например, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, президент Колумбии Густаво Петро и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. От африканского контингента ожидаются президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Танзании Самия Сулуху Хасан.

Тем временем США и Китай, которые планируют продолжить попытку наладить сотрудничество стран во время ВЭФ, хоть и не будут представлены на уровне президентов, направляют на форум делегации высокого уровня.

Украину также представит делегация высокого уровня, подробности о которой пока не раскрываются из соображений безопасности.

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Между тем, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что Украину будет представлять мощная делегация во главе с Владимиром Зеленским, который будет принимать участие в мероприятии дистанционно.

Сам Президент Зеленский добавил в видеообращении к украинскому народу от 15 января, что Украина готовится к участию в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.

Ожидается, что в центре всеобщего внимания вновь окажется Украинский дом в Давосе, где в прошлый раз делали экспозицию с иллюстрациями военных преступлений россии против Украины.

россия в этом году не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме — ее не пригласили. ВЭФ заморозил свои связи с российскими структурами еще в 2022 году, после того как москва вторглась в Украину в конце февраля.

Так что никаких представителей россии и российских олигархов, которые раньше помогали финансировать вечеринки и наружную рекламу в Давосе, не будет.

Какие главные темы форума в Давосе 2023

Большинство сессий до 2022 года в Давосе посвящали обсуждению борьбы с изменениями климата, а также расового, социального и гендерного равенства, безработицы и новых технологий.

Однако теперь в сердце Европы бурлит война, которая стала вызовом во многих плоскостях, в частности, в экономической, как для мировых лидеров, так и для представителей крупного бизнеса.

Согласно повестке дня, опубликованной на официальном сайте Всемирного экономического форума, среди главных тем 2023 года — климатический кризис, война в Украине и ее масштабные экономические последствия, кризис стоимости жизни, инфляция, а также последствия пандемии коронавируса.

Так, на днях ВЭФ опубликовал ежегодный обзор рисков, в котором назвал глобальный кризис стоимости жизни, вызванный пандемией коронавируса и вторжением россии в Украину, главным непосредственным риском для мировой экономики.

Там отметили, что из-за этого кризис поставок энергоносителей и продовольствия, вероятно, продлится в следующие два года.

Что касается последствий пандемии коронавируса, то на форуме в Давосе выступят генеральные директора компаний — производителей вакцин Moderna и Pfizer, а одна панель будет посвящена тому, как быстро могут быть созданы вакцины в следующий раз, если разразится пандемия.

Отдельно обсудят будущее рынка труда — стоит ли возвращать людей в офисы, почему растет популярность «тихого увольнения», как влияет на рынок четырехдневная рабочая неделя.

Что может изменить нынешний ВЭФ

Неформальные встречи лидеров мировой экономики, к которым присоединяются премьер-министры, президенты, руководители центральных банков и топ-менеджеры, призваны найти способ решить глобальные проблемы.

Давос готовит сцену для будущих саммитов, на которых будут приниматься реальные решения. Украина вряд ли получит конкретную финансовую помощь или гарантии по итогам Давоса-2023. Однако лидеры могут договориться о том, какие новые шаги будут делать в будущем.

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