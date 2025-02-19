62,5 млрд грн под подозрением: результаты финансового мониторинга за год (инфографика) — Finance.ua

62,5 млрд грн под подозрением: результаты финансового мониторинга за год (инфографика) Сегодня 13:03 — Личные финансы

62,5 млрд грн под подозрением: результаты финансового мониторинга за год (инфографика)

1,7 млн ​​сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, поступило в Государственный финансовый мониторинг. За год сообщений стало больше на 23%.

Об этом сообщает Опендатабот.

99% сообщений о необходимой проверке подают банки, в то время как все остальные поступают от небанковских учреждений (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т. п. ).

Из года в год растет количество сообщений о подозрительных операциях — 5% в 2021 году против 18% в прошлом году. Впрочем, подавляющее большинство все же касается пороговых операций — 82% или 1,44 млрд.

Более 1 тыс. материалов после проверки были направлены в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд грн.

Больше всего материалов направляют в Национальную полицию — 31% (323 дела). Еще 27% или 289 сообщений — в СБУ и 15% или 156 материалов — в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд грн.

С начала полномасштабной в 3,3 раза увеличилось количество материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ГБР (11% или 118 материалов). В то же время количество материалов, направленных в Налоговую, сократилось в 2,5 раза до 95 дел.

Меньше всего материалов поступило в Офис Генпрокурора — 7% (71). Еще один материал был направлен в разведывательные органы.

Справка Finance.ua:

Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.

Пороговые финоперации — те, сумма в которых равна или превышает 400 тыс. грн и имеет хотя бы один из приведенных признаков: проявление сепаратизма, риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности, дистанционное отмывание средств терроризма, много наличных в обращении и ненадлежащее выявление и санкционирование лицом подозрительных публичных деятелей.

Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств в банке, обслуживающем человека. На это может влиять поведение личности, несоответствие предоставленной информации и другие факторы.

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