600 тыс. евро на украинскую армию и не только: как PGIP помогает жертвам войны в Украине — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 600 тыс. евро на украинскую армию и не только: как PGIP помогает жертвам войны в Украине Сегодня 13:58 — Фондовый рынок

Польское общество прошло тест на солидарность в помощи раздираемой войной Украине. С самого начала военной агрессии РФ Польша была в первых рядах тех, кто оказал ей самую весомую гуманитарную, финансовую и военную поддержку. На сегодняшний день на эти цели направлено около 3 миллиардов евро, что позволяет Польше стабильно входить в тройку стран, оказывающих самую большую по отношению к своему ВВП поддержку Украине.

А свежие социальные замеры показывают, что и после 9 месяцев войны поляки не намерены снижать интенсивность своей помощи, защищающей свою независимость и европейские ценности стране.

По данным исследования Openfield, в настоящее время более 70 процентов опрошенных граждан Польши поддерживают прием беженцев из Украины, а к октябрю — 77 процентов оказали им гуманитарную помощь. Активно задействован в этом и польский бизнес. 97 процентов респондентов указали, что их компания поддержала жертв войны в Украине, — указывается в докладе Сети Глобального договора ООН в Польше, который был представлен на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций в Нью-Йорке 21 сентября.

Одна из таких компаний — Polska Gruppa Importova Premium (PGIP), специализирующаяся на поставках угля польским и европейским потребителям.

С первых дней полномасштабной войны PGIP стала одним из самых активных польских благотворителей, как в поддержке украинской армии, так и мирного населения. Что вполне объяснимо, учитывая наличие украинского гражданства у бенефициара компании. За 9 месяцев войны Polska Gruppa Importova Premium передала украинской армии бронежилеты, дроны, пикапы и другое оборудование на более чем на 600 тыс. евро.

Не менее активно PGIP поддерживала и украинских беженцев, что особенно важно, учитывая их поток в Польшу (на сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 1,47 млн беженцев из Украины). Компания уже организовала релокацию более 100 украинцев и сделала все возможное для их социальной адаптации — от предоставления жилья до содействия в принятии в садики и школы детей и трудоустройства их родителей в штат.

По новым правилам, которые начнут действовать со следующего года, украинские беженцы должны будут самостоятельно покрывать расходы на проживание в пансионатах или общежитиях, за которые до сих пор платило государство. Поэтому особо ценным является тот факт, что Polska Gruppa Importova уже более 7 месяцев оплачивает аренду жилья для вывезенных из Украины семей и намерена поддерживать их таким образом и дальше.

«Выражаем вам искреннюю благодарность за вашу бескорыстную помощь. Ваша деятельность служит примером и для других благотворителей...», «Ваш весомый вклад позволит Национальной полиции в Днепропетровской области более качественно выполнять свои задания в противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации», — так благодарят компанию благотворительные фонды и официальные органы Украины, которые уже получили помощь от Polska Gruppa Importova Premium.

В самой компании заверяют, что планируют и дальше поддерживать украинский народ, а также намерены увеличить объемы благотворительной помощи.

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