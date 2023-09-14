6 видов техники, которую нельзя включать в удлинитель: единицы знают это — Finance.ua

6 видов техники, которую нельзя включать в удлинитель: единицы знают это Сегодня 05:10 — Мир

6 видов техники, которую нельзя включать в удлинитель: единицы знают это

Удлинители есть в каждом доме и часто даже в большом количестве. Однако не все знают, какую бытовую технику к ним можно подключать.

Какую технику нельзя включать в удлинитель

Сначала давайте разберемся, какую нагрузку может выдержать удлинитель. Они делятся на маломощные (до 1000 Вт), среднемощные (до 2200 Вт) и мощные (от 2 200 Вт). Уточнять информацию следует у производителя. Однако есть бытовая техника, которую нельзя подключать к удлинителю независимо от его мощности. Среди них:

холодильники (потребляют слишком много электроэнергии);

стиральные машины и сушилки;

микроволновка;

кофеварка;

тостер;

обогреватель.

В преддверии холодов многих интересует, можно ли включать обогреватель через удлинитель? Однако такие мощные устройства рекомендуют всегда подключать к стационарной розетке, так как они могут привести к перегрузке удлинителя. Если у него нет автоматического отключения, он может перегреться.

Категоричность относится и к тому, можно ли включать удлинитель в удлинитель. Опытные электрики предупреждают, что это увеличивает риск пожара.

В то же время не стоит даже сомневаться в том, можно ли включать компьютер в удлинитель. Следует использовать устройства с сетевым фильтром и автоматическим отключением, чтобы сохранить дорогостоящую технику.

Возможно, вас удивит, но ответ на вопрос, можно ли подключать телевизор через удлинитель, будет отрицательным. Его нужно питать исключительно от розетки, поскольку у телевизора вилка с заземлением и удлинитель не будет достаточно безопасным вариантом.

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УНІАН По материалам:

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