6 ошибок в путешествиях, которые отнимают ваши деньги: простые лайфхаки — Finance.ua

6 ошибок в путешествиях, которые отнимают ваши деньги: простые лайфхаки Сегодня 06:03 — Личные финансы

6 ошибок в путешествиях, которые отнимают ваши деньги: простые лайфхаки

Отпуск — это, возможно, самое ожидаемое событие года, если вы честно и много работали. Конечно, хочется получить качественный отдых, но есть моменты, где вы просто зря переплачиваете деньги.

Как этого избежать, рассказали эксперты The Telegraph

Покупаете валюту в аэропорту

Запомните, что аэропорт всегда ставит свою наценку абсолютно на всё и иностранную валюту в том числе.

Сегодня везде вы можете расплачиваться картой, поэтому, возможно, наличные вам и не понадобится. Если все же она нужна, то лучше обменять ее либо в Украине по местному курсу, либо уже в стране вашего назначения.

Оплата не местной валютой

В магазинах, ресторанах и заграничных пунктах приема наличных денег иногда предлагают проведение платежа, который уже конвертирован в валюту вашей страны (в нашем случае — гривны) вместо местной валюты.

Выбор уже конвертированного курса может стоить вам больше, поэтому выбирайте местную валюту.

Не умеете быстро считать

Звучит довольно странно, но без этого умения вы, вероятнее всего, будете переплачивать. Представьте ситуацию: вы хотите приобрести за границей какую-то одежду, которая также продается и в Украине. Но может оказаться, что дома она намного дешевле. Таких примеров может быть много, поэтому следует уметь хотя бы примерно понимать стоимость товаров в нашей валюте.

Теряете деньги на «закрытой» валюте

Закрытая валюта — это та, которую можно купить только в стране, где она выпущена. Вам придется обменять деньги по прибытии, а не до того, как вы приедете туда.

Самая большая ошибка в этом — обменять слишком много и забыть сделать обратный обмен в вашу валюту. Очень велика вероятность, что приобретенную валюту вы не сможете ни обменять обратно в гривне, ни потратить.

Не возвращаете НДС

Некоторые страны позволяют туристам возвращать НДС на товары, которые они приобрели во время посещения. Обычно возвращается до 20% стоимости покупки.

Ознакомиться с этими правилами в странах ЕС можно по ссылке

Прибываете неподготовленными

Перед приездом в другую страну ознакомьтесь с ценами — где дешевле, где дороже. Не зная хотя бы приблизительных местных расценок, вы можете существенно переплачивать просто потому, что вы турист.

Если в интернете вы не нашли надежных советов, пообщайтесь с местными жителями, работниками гостиницы или таксистами. Но не выключайте рациональное мышление. Если кто-нибудь из ваших знакомых уже был там, куда вы летите, поинтересуйтесь и их отзывами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.