6 ошибок в путешествиях, которые отнимают ваши деньги: простые лайфхаки — Finance.ua
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6 ошибок в путешествиях, которые отнимают ваши деньги: простые лайфхаки

Личные финансы
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6 ошибок в путешествиях, которые отнимают ваши деньги: простые лайфхаки
6 ошибок в путешествиях, которые отнимают ваши деньги: простые лайфхаки
Отпуск — это, возможно, самое ожидаемое событие года, если вы честно и много работали. Конечно, хочется получить качественный отдых, но есть моменты, где вы просто зря переплачиваете деньги.
Как этого избежать, рассказали эксперты The Telegraph.

Покупаете валюту в аэропорту

Запомните, что аэропорт всегда ставит свою наценку абсолютно на всё и иностранную валюту в том числе.
Сегодня везде вы можете расплачиваться картой, поэтому, возможно, наличные вам и не понадобится. Если все же она нужна, то лучше обменять ее либо в Украине по местному курсу, либо уже в стране вашего назначения.

Оплата не местной валютой

В магазинах, ресторанах и заграничных пунктах приема наличных денег иногда предлагают проведение платежа, который уже конвертирован в валюту вашей страны (в нашем случае — гривны) вместо местной валюты.
Выбор уже конвертированного курса может стоить вам больше, поэтому выбирайте местную валюту.
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Не умеете быстро считать

Звучит довольно странно, но без этого умения вы, вероятнее всего, будете переплачивать. Представьте ситуацию: вы хотите приобрести за границей какую-то одежду, которая также продается и в Украине. Но может оказаться, что дома она намного дешевле. Таких примеров может быть много, поэтому следует уметь хотя бы примерно понимать стоимость товаров в нашей валюте.

Теряете деньги на «закрытой» валюте

Закрытая валюта — это та, которую можно купить только в стране, где она выпущена. Вам придется обменять деньги по прибытии, а не до того, как вы приедете туда.
Самая большая ошибка в этом — обменять слишком много и забыть сделать обратный обмен в вашу валюту. Очень велика вероятность, что приобретенную валюту вы не сможете ни обменять обратно в гривне, ни потратить.

Не возвращаете НДС

Некоторые страны позволяют туристам возвращать НДС на товары, которые они приобрели во время посещения. Обычно возвращается до 20% стоимости покупки.
Ознакомиться с этими правилами в странах ЕС можно по ссылке.

Прибываете неподготовленными

Перед приездом в другую страну ознакомьтесь с ценами — где дешевле, где дороже. Не зная хотя бы приблизительных местных расценок, вы можете существенно переплачивать просто потому, что вы турист.
Если в интернете вы не нашли надежных советов, пообщайтесь с местными жителями, работниками гостиницы или таксистами. Но не выключайте рациональное мышление. Если кто-нибудь из ваших знакомых уже был там, куда вы летите, поинтересуйтесь и их отзывами.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
РБК-Україна
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