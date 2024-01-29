580 тыс. кубометров газа в сутки: Группа Нафтогаз запустила новую мощную скважину — Finance.ua

580 тыс. кубометров газа в сутки: Группа Нафтогаз запустила новую мощную скважину Сегодня 16:50 — Энергетика

АО «Укргаздобыча», являющееся частью Группы Нафтогаз, запустило в работу новую поисковую скважину глубиной 5 800 м, ее дебит составляет 580 тыс. куб. м газа в сутки.

Об этом сообщили в «Нафтогазе».

Это одна из самых мощных скважин, запущенных Укргаздобычей за последние годы. Более того, она открыла перспективы ранее неразведанного блока на одном из месторождений на востоке страны. Перспективные ресурсы газа этого блока оцениваются более чем в 6 млрд куб. м. Сейчас в указанном блоке проходит подготовка к бурению еще двух новых скважин: поисковой и разведывательной", — рассказал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Месторождение имеет значительные перспективы и вместе с тем сложное геологическое строение, сильно усложненное глубинными разломами и имеющее блочный характер. Обнаруженные газовые залежи находятся в условиях высокотемпературного разреза с аномально высокими пластовыми давлениями.

Из-за нехватки технологий ранее разработка перспективных залежей этого месторождения на значительных глубинах была невозможна.

Скважина имеет сложную наклонно-направленную конструкцию. Ее бурение и исследования были сложным вызовом для команды геологов, буровиков и геофизиков, который они успешно преодолели. Далее продолжим работать над раскрытием потенциала этого блока", — сообщил и.о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.

Работы по бурению буровой скважины выполняла буровая бригада Шебелинского отделения буровых работ бурового управления «Укрбургаз» с привлечением специалистов специализированной аварийно-спасательной службы «ЛИКВО». Геофизические исследования проводили специалисты ГУ «Укргазпромгеофизика» и ООО «Везерфорд Украина».

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