500 тысяч в день: глава Укрпочты назвал топ-5 областей по активности замены старых ламп — Finance.ua

500 тысяч в день: глава Укрпочты назвал топ-5 областей по активности замены старых ламп Сегодня 11:15 — Личные финансы

500 тысяч в день: глава Укрпочты назвал топ-5 областей по активности замены старых ламп

Обмен ламп происходит в отделениях «Укрпочты» с возможностью предварительной регистрации через приложение «Дія». Обычно процедура регистрации длится два дня, но можно обменять лампы и без нее.

«С 30 января в отделениях „Укрпочты“ обменяли 2,5 млн ламп: около 500 тыс. ламп получили украинцы, предварительно зарегистрировавшиеся через приложение Дія», — прокомментировал процесс обмена генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

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Еще 2 млн ламп получили украинцы, которые пришли с документами и лампами в отделения без предварительной регистрации. По словам Смелянского, около 700 тыс. ламп, которые украинцы заказали через «Дію», готовятся к выдаче или уже ждут в отделениях своих заказчиков.

Активнее всего лампы обменивают в следующих регионах:

в Киевской области — 385,4 тыс.;

Днепропетровской — 209,2 тыс.;

Львовской — 193,7 тыс.;

Черкасской — 134,5 тыс.;

Сумской — 129,2 тыс.

«После того как с 8 февраля программа обмена ламп распространилась на все города и пгт страны, мы фиксируем обмен в среднем 500 тыс. ламп в день», — делится статистикой Смелянский.

В подавляющем большинстве случаев на обмен приносят традиционные лампы, однако встречаются и особые: по форме или цвету.

«Такие тоже принимаем, поскольку важно больше людей обеспечить новыми энергосберегающими LED-лампами», — отмечает Смелянский.

УБР По материалам:

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