500 самых богатых людей мира увеличили свои активы на $336 млрд
В понедельник, 15 июня, к моменту закрытия финансовых торгов в Нью-Йорке, 500 самых богатых людей мира увеличили свои активы на $336 млрд.
Этот показатель стал величайшим однодневным приростом капитала, зафиксированным за всю историю наблюдений. Их совокупный чистый капитал достиг отметки в $13,3 трлн.
Об этом сообщает Вloomberg.
Илон Маск, первый в мире триллионер, увеличил финансовый отрыв от других участников рейтинга. Его активы выросли более чем на 10%.
Текущее распределение активов показывает разрыв внутри группы ультрабогатых людей. Согласно финансовому индексу, 50 самых богатых людей контролируют $6,5 трлн, тогда как остальные 450 участников списка совместно владеют $6,8 трлн.
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Дополнительным фактором выступил публичный дебют компании Space Exploration Technologies на состоявшемся за неделю до этого фондовом рынке. Данные события подняли промышленный индекс Доу-Джонса до рекордного значения, а индексы Nasdaq 100 и MSCI World зафиксировались у своих исторических максимумов.
Главным фактором роста капитала на рынке стали акции SpaceX, рыночная стоимость которых поднялась на 20% из-за массовых закупок со стороны розничных трейдеров. Это добавило $164 млрд к капиталу Маска, что практически равно общему приросту остальных 499 участников рейтинга вместе взятых.
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