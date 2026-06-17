500 самых богатых людей мира увеличили свои активы на $336 млрд Сегодня 10:10 — Личные финансы

В понедельник, 15 июня, к моменту закрытия финансовых торгов в Нью-Йорке, 500 самых богатых людей мира увеличили свои активы на $336 млрд.

Этот показатель стал величайшим однодневным приростом капитала, зафиксированным за всю историю наблюдений. Их совокупный чистый капитал достиг отметки в $13,3 трлн.

Об этом сообщает Вloomberg.

Илон Маск, первый в мире триллионер, увеличил финансовый отрыв от других участников рейтинга. Его активы выросли более чем на 10%.

Текущее распределение активов показывает разрыв внутри группы ультрабогатых людей. Согласно финансовому индексу, 50 самых богатых людей контролируют $6,5 трлн, тогда как остальные 450 участников списка совместно владеют $6,8 трлн.

Финансовые рынки продемонстрировали подъем после подписания временного соглашения между США и Ираном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Дополнительным фактором выступил публичный дебют компании Space Exploration Technologies на состоявшемся за неделю до этого фондовом рынке. Данные события подняли промышленный индекс Доу-Джонса до рекордного значения, а индексы Nasdaq 100 и MSCI World зафиксировались у своих исторических максимумов.

Главным фактором роста капитала на рынке стали акции SpaceX, рыночная стоимость которых поднялась на 20% из-за массовых закупок со стороны розничных трейдеров. Это добавило $164 млрд к капиталу Маска, что практически равно общему приросту остальных 499 участников рейтинга вместе взятых.

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