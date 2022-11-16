500 гривен на лекарства: кто из украинцев может рассчитывать на новую помощь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

500 гривен на лекарства: кто из украинцев может рассчитывать на новую помощь

Личные финансы
98
Помощь единовременно оказывает Фонд Лекарства для Украины. Он покрывает до 50% стоимости заказа, а также организует бесплатную доставку заказов от 500 гривен.
Чтобы оформить помощь, необходимо воспользоваться сайтом или приложением Liki24.
Кстати, всю сумму необязательно тратить сразу — часть можно использовать в дальнейшем. Но компенсация не может превышать 500 грн. Действует ограничение во времени — средства доступны на протяжении трех дней с момента активации услуги.
Медикаменты с компенсацией можно получить через Укрпочту или Новую почту — по всей стране, где работают соответствующие отделения. Компенсация не действует при самовывозе препаратов — только при заказе доставки.
Помощь доступна всем украинцам, которые пострадали от войны и нуждаются в медикаментах.
Однако граждан призвали ответственно относиться к ситуации и использовать деньги Фонда, если они потеряли источник дохода или не могут купить лекарства по другим причинам, к которым привела война.
Как известно, сервис Liki24 возобновил работу в апреле текущего года. Также через него можно получить гуманитарную помощь из Европы: антисептики, обезболивающие, витамины, препараты для ЖКТ и предметы гигиены для женщин и детей.
Как работает фонд? Власти привлекают неравнодушных людей в Украине, международных друзей и партнеров, доноров и волонтеров в нашей стране и Евросоюзе. Представители организации закупают лекарства на украинском рынке, чтобы наши соотечественники могли получать компенсацию их стоимости. Дефицитные медикаменты импортируют.
По материалам:
На пенсии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.