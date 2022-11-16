500 гривен на лекарства: кто из украинцев может рассчитывать на новую помощь — Finance.ua

500 гривен на лекарства: кто из украинцев может рассчитывать на новую помощь Сегодня 19:15 — Личные финансы

Помощь единовременно оказывает Фонд Лекарства для Украины. Он покрывает до 50% стоимости заказа, а также организует бесплатную доставку заказов от 500 гривен.

Чтобы оформить помощь, необходимо воспользоваться сайтом или приложением Liki24

Кстати, всю сумму необязательно тратить сразу — часть можно использовать в дальнейшем. Но компенсация не может превышать 500 грн. Действует ограничение во времени — средства доступны на протяжении трех дней с момента активации услуги.

Медикаменты с компенсацией можно получить через Укрпочту или Новую почту — по всей стране, где работают соответствующие отделения. Компенсация не действует при самовывозе препаратов — только при заказе доставки.

Помощь доступна всем украинцам, которые пострадали от войны и нуждаются в медикаментах.

Однако граждан призвали ответственно относиться к ситуации и использовать деньги Фонда, если они потеряли источник дохода или не могут купить лекарства по другим причинам, к которым привела война.

Как известно, сервис Liki24 возобновил работу в апреле текущего года. Также через него можно получить гуманитарную помощь из Европы: антисептики, обезболивающие, витамины, препараты для ЖКТ и предметы гигиены для женщин и детей.

Как работает фонд? Власти привлекают неравнодушных людей в Украине, международных друзей и партнеров, доноров и волонтеров в нашей стране и Евросоюзе. Представители организации закупают лекарства на украинском рынке, чтобы наши соотечественники могли получать компенсацию их стоимости. Дефицитные медикаменты импортируют.

На пенсии По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.