50 тыс. агропроизводителей зарегистрировались в государственном аграрном реестре — Finance.ua
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50 тыс. агропроизводителей зарегистрировались в государственном аграрном реестре

Аграрный рынок
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50 тыс. агропроизводителей зарегистрировались в государственном аграрном реестре (ГАР).
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
«Несмотря на то, что свою работу платформа начала только в середине августа, за это время анонсированы три программы поддержки, финансируемые ЕС и донорской поддержкой правительств Канады, Японии, а также австралийской благотворительной организацией Minderoo Foundation. Речь идет о получении субсидии на единицу обрабатывающих угодий — податься могут производители сельхозпродукции, как физические, так и юридические лица, обработающие не менее 1 и не более 120 га земель сельхозназначения и соответствующие другим условиям программы, программу поддержки для агропроизводителей, содержащих от 3 до 100 коров всех направлений производительности, а также международную программу гуманитарной поддержки, которая предусматривает получение средств временного хранения зерна (рукавов) емкостью 200 тонн», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, количество регистраций в системе и запросов на получение финансовой помощи продолжает расти, в настоящее время 22 845 аграриев уже подали заявки на участие в таких программах поддержки.
В августе Министерство аграрной политики и продовольствия запустило онлайн-платформу «Государственный аграрный реестр».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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