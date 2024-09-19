5 вещей, которые «старят» ваше резюме — Finance.ua

5 вещей, которые «старят» ваше резюме Сегодня 13:04 — Личные финансы

5 вещей, которые «старят» ваше резюме

Время и развитие не стоят на месте: работа из любого уголка мира, безграничные возможности онлайна, искусственный интеллект… Вряд ли мы могли подумать о таком лет 10 назад. Но соискатели почему-то думают, что шаблоны для резюме 10-, 20-летней давности и советы по его созданию до сих пор актуальны.

Специалисты портала robota.ua собрали пять вещей, которые делают резюме устаревшим и неактуальным.

Владение программами Microsoft Office

Это один из китов резюме 20-летней давности. Раньше действительно было важно подчеркнуть знания Word, Excel и PowerPoint и указать, что вы — «продвинутый пользователь ПК». Сегодня пользоваться компьютером умеют даже дети младших классов. Эти навыки очевидны для большинства профессий, поэтому указывать дополнительно о них уже нет нужды.

Коммуникабельность и стрессоустойчивость

Эти слова можно найти почти в каждом резюме среди мягких навыков, даже если реально у кандидата их нет. Со временем коммуникабельность и стрессоустойчивость потеряли свой смысл и в большинстве случаев рекрутеры не обращают на них внимания. Даже когда работодатель в вакансии упоминает коммуникабельность и стрессоустойчивость в требованиях, указать о них следует иначе, подкрепив кейсами из практики. Например: «Имею опыт работы с 10+ клиентами одновременно. Решал сложные случаи в коммуникации и помогал этим коллегам».

Личная информация

Работодателя при найме на работу должна интересовать только профессиональная жизнь кандидата, его достижения и опыт работы. Если в резюме вы указали семейное положение или наличие детей, указали дату рождения или домашний адрес — смело удаляйте эту информацию. Более того, если вас будут спрашивать на собеседовании «Есть ли у вас дети?», «Какого они возраста?», «Планируете ли вы снова рожать?», «Какого вы года рождения?» и т. д. , нужно бежать от такого работодателя подальше.

Единственная информация, которая не касается вашей профессиональной деятельности, но может быть полезна для работодателя — ваше хобби. Но желательно, чтобы оно было сопричастно с работой.

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Объем на одну страницу

Раньше было мнение, что идеальное резюме должно помещаться на одну страницу. Также желательно было его распечатывать перед собеседованием (для удобства рекрутера). Если ваш опыт и достижения растягиваются на две страницы, не следует удалять важное, чтобы втиснуть всю информацию в одну. Не думайте о том, сколько страниц занимает ваше резюме, лучше думайте, как указать побольше профессиональных достижений и релевантный опыт.

Также не следует указывать все места работы. Чтобы ваше резюме было более актуальным, указывайте на успехи и опыт в течение последних 5−7 лет.

Оформление

Ошибочно считать, что разнообразие шрифтов и цветов поможет вам поразить рекрутера. Вы, конечно, выделитесь среди других кандидатов, но, возможно, не с лучшей стороны. Ведь перенасыщение цветами, разные шрифты, подчеркивание и т. д. усложняют прочтение документа и рекрутер может не найти в нем необходимой информации и отказать вам в дальнейших этапах.

Также важно отправлять резюме в правильных форматах. К примеру, документы Word, особенно устаревшие версии, могут не открыться на ПК с современными ПО. Поэтому лучше сохранить резюме в формате PDF.

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