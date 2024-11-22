5 типичных ошибок на собеседовании, и как их избежать — Finance.ua
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5 типичных ошибок на собеседовании, и как их избежать

Личные финансы
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5 типичных ошибок на собеседовании, и как их избежать
5 типичных ошибок на собеседовании, и как их избежать
Едва ли не каждый кандидат сталкивался с трудностями во время прохождения собеседования. И несмотря на то, что периодически появляются материалы с детальным разбором того, чего категорически нельзя делать, соискатели продолжают наступать на те же грабли.
Work.ua подготовил подборку самых распространенных фейлов, подстерегающих соискателей, и простые способы их решения.

1. Опоздание

Любой работодатель обращает внимание на пунктуальность даже потенциальных работников. Ведь стоит ценить как собственное рабочее время, так и время других. Чтобы избежать опозданий, делайте себе напоминания, пользуйтесь онлайн-календарями или просто проверьте оповещения с напоминанием о собеседовании на Work.ua.
В то же время рекрутеры не советуют приходить на собеседование слишком рано. Оптимальным вариантом является появление за 5−10 минут до начала встречи.
Если же по определенным причинам вы не можете явиться на назначенное эйчаром собеседование, обязательно предупредите его заранее. Эти навыки будут полезны не только во время собеседований, но и в дальнейшей работе.

2. Небрежный внешний вид

То, как вы выглядите на собеседовании, может показать, насколько важно для вас потенциальное место работы. Собственный комфорт — это приоритет, но не стоит забывать и об опрятности. Одевайтесь так, как вы планируете одеваться на эту работу в будущем.
Специалисты советуют избегать ярких цветов или одежды со сложными рисунками, которые могут отвлечь внимание от вашего лица и общения. Кроме того, не лишним будет поинтересоваться, действует ли в компании дрескод.

3. Отсутствие вопросов

Уточняющие и дополнительные вопросы являются одним из факторов успешного прохождения интервью. Если кандидат не задает вопросов о деятельности компании, условиях работы или основных обязанностях, у работодателя может сложиться негативное впечатление.
Внимательно слушайте, не перебивайте собеседника, задайте вопрос в конце собеседования. Это покажет ваш интерес и желание получить должность.

4. Отсутствие знаний о компании и неподготовленность

Подготовка к собеседованию — важный этап в поиске работы мечты. Накануне встречи с рекрутером или руководителем следует потратить немного времени на ознакомление с сайтом компании и ее деятельностью. Негативные примеры: «Ой, да я не успел посмотреть, чем занимается компания, лучше узнаю в процессе», «А это у вас разве не айтишка? Жаль».
Проявляйте заинтересованность, чтобы работодатель в свою очередь заинтересовался в вас.
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5. Жалобы на предыдущего работодателя

Иногда кандидаты так увлекаются описанием своего опыта работы, что начинают выставлять предыдущего работодателя в отрицательном свете. Негативные примеры: «У нас там происходил такой беспорядок, директор вообще управлять не умел!», «Мне так мало платили, что я чуть не умер от голода!».
Несмотря на все возможные предыдущие проблемы, не нужно вспоминать о прошлом опыте в негативном ключе. Попытайтесь сосредоточиться на собственных достижениях на протяжении карьеры, рассказать, с какими вызовами и трудностями сталкивались и как преодолевали их.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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