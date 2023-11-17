5 распространенных проблем двигателей Opel и Chevrolet — Finance.ua

5 распространенных проблем двигателей Opel и Chevrolet 17.11.2023, 00:11 — Технологии&Авто

Бензиновые двигатели с обозначением A24XE или A24XF рабочим объемом 2,4 л устанавливали с 2010 по 2018 год на кроссоверы Opel Antara и Chevrolet Captiva. Вот пять наиболее распространенных проблем с этими агрегатами.

Что это за двигатель?

Двигатель — атмосферный. Степень сжатия не очень высокая — 10,4. Однако производители автомобилей настраивали его под бензин А-95 и не рекомендуют заливать горючее с более низким октановым числом.

В основе двигателя лежит алюминиевый блок цилиндров. 16-клапанная головка тоже отлита из алюминиевого сплава. Оптимальные тепловые зазоры в клапанном механизме поддерживают гидрокомпенсаторы. На распределительных валах установлены устройства регулировки фаз. Привод ГРМ — цепной.

Проблема № 1. Ошибки в обслуживании

Моторы A24XE/A24XF особенно чувствительны к соблюдению моментов затягивания свечей зажигания, крепления головки блока цилиндров и передней крышки. Металл мягкий, при перетяжке возможны деформации деталей и трещины. Поэтому никаких «сделаю на глаз» — все крепления затягиваются исключительно динамометрическим ключом.

Проблема № 2. Слабый привод ГРМ

Привод ГРМ иногда не выдерживает даже 50−60 тысяч километров. Обычно это происходит на тех машинах, которые часто ездят с полной загрузкой или водители которых любят активный стиль езды. В обоих случаях двигатель динамично раскручивают, привод испытывает большие нагрузки и быстрее выходит из строя.

Если медлить с заменой натяжителя, который вышел из строя, цепь может повредить переднюю крышку двигателя и затраты на ремонт существенно возрастут. А если уж раскрыли переднюю крышку, имеет смысл заменить натяжители и успокоители цепных приводов балансирных валов. Они тоже ненадежны и ломаются при небольших пробегах.

Проблема № 3. Сбой по фазам

Фазовращатели на распределительных валах тоже часто отказывают. Обычно у них выходят из строя электромагнитные клапаны. При этом на приборной панели загорается Check Engine, а двигатель начинает ощутимо терять мощность. Сменить клапан несложно и недорого.

Проблема № 4. Потребление масла

У многих моторов из-за недостаточной жесткости блока нарушается геометрия цилиндров, из-за чего увеличивается расход масла. По этой причине двигатель боится перегревов — блок может «повести» даже при небольшом превышении температуры.

Проблема № 5. Протекание масла

Чаще всего «потеет» соединение крышки и головки блока цилиндров, и это происходит уже на небольших пробегах. Это еще удивительно потому, что клапанную крышку не снимают во время обслуживания. Ведь клапаны снабжены гидрокомпенсаторами и не нуждаются в регулировке.

Двигатель A24XE — типичный представитель современных силовых агрегатов, которые редко преодолевают отметку 300 тысяч километров без серьезного ремонта. Многие двигатели выходят из строя из-за перегрева и проблем с цепными приводами. На эти слабые места следует обратить особое внимание.

Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее. Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути

По материалам: https://www.avtomir.ua/

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.