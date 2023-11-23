5 прифронтовых областей получили более 300 накопителей энергии Tesla Powerwall — Finance.ua

5 прифронтовых областей получили более 300 накопителей энергии Tesla Powerwall Сегодня 05:48 — Технологии&Авто

5 прифронтовых областей получили более 300 накопителей энергии Tesla Powerwall

5 прифронтовых областей получили 326 накопителей энергии Tesla Powerwall — их установят в школах, больницах, детских садах и других важных объектах.

Об этом сообщили в Минцифре.

«Это мощные повербанки, способные обеспечить электроэнергией объекты критической и социальной инфраструктуры во время обесточений. Устройства заряжаются от электроэнергии и работают в течение 12−14 часов. Также они могут подпитываться от солнечных панелей. Это продлит время работы еще на несколько дней.

Tesla Powerwall уже устанавливают специалисты в 5 областях, наиболее нуждающихся в резервном питании. В скором времени устройства отправятся еще в 2 другие прифронтовые области", — заявили в министерстве.

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Так, 74 накопителя доставили на Николаевщину, 43 — на Запорожье, 77 — на Днепропетровщину, 85 — на Черниговщину, 47 — на Сумщину.

Отмечается, что новые системы Powerwall Украина получила бесплатно.

«Инициативу Минцифры поддержали правительство Польши, Институт телекоммуникаций — Национальный исследовательский институт (г. Варшава), Tesla Inc., американская благотворительная организация «Direct Relief» и БО «Благотворительный фонд Евгения Пивоварова», — добавили в министерстве.

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