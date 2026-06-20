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5 ошибок в уходе за авто летом

Технологии&Авто
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5 главных ошибок летнего обслуживания авто
5 главных ошибок летнего обслуживания авто, Фото: magnific
С наступлением жаркого летнего сезона нагрузка на автомобили традиционно возрастает. Американская страховая компания Mercury Insurance призывает водителей немедленно проверить состояние своего транспорта и избегать пяти распространенных ошибок при техническом обслуживании. Мелкие упущения в условиях высоких температур способны мгновенно превратиться в масштабные поломки, дорогостоящий ремонт или даже привести к аварии на дороге.
По официальным данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), регулярный профилактический уход — это самый простой и эффективный способ защитить пассажиров, повысить надежность машины и капитально сэкономить семейный бюджет.

5 главных ошибок летнего обслуживания авто

Директор по управлению продуктами компании Mercury Insurance Джастин Йошизава отмечает, что большинство серьезных технических проблем начинаются с мелочей, которые водители просто игнорируют неделями.

1. Слепое доверие к «само пройдет» и игнорирование индикаторов

Появление любого значка на приборной панели — это раннее предупреждение системы безопасности. Однако многие автовладельцы продолжают ездить месяцами с включенными индикаторами.
  • Последствия: Значки проверки двигателя, давления масла, неисправности аккумулятора или тормозов сигнализируют о внутренних сбоях. Они не исчезнут сами по себе, а дальнейшее игнорирование проблемы лишь умножит стоимость предстоящего ремонта.

2. Полное отсутствие контроля давления в шинах

Колеса непосредственно отвечают за управляемость, качество торможения и эффективность топлива, но о них вспоминают только в случае прокола.
В летнюю жару давление в шинах сильно колеблется из-за изменения температуры окружающей среды.
Недостаточно накачанная резина изнашивается в разы быстрее, существенно увеличивает расход топлива и повышает риск внезапного взрыва колеса на большой скорости.
Эксперты рекомендуют измерить давление минимум раз в месяц и обязательно перед каждой продолжительной поездкой, ориентируясь на параметры, указанные на дверной раме со стороны водителя.

3. Сознательное откладывание планового сервиса

Замена моторного масла, свежих фильтров, проверка тормозных колодок и тестирование емкости аккумулятора легко отложить, если визуально автомобиль работает абсолютно нормально.
  • Риски: Регламентные графики от заводов-производителей созданы для того, чтобы заменить изношенный элемент до того, как он сломается и потянет за собой другие узлы. Пропуск планового визита на СТО существенно сокращает общий срок службы двигателя и трансмиссии.

4. Откладывание диагностики на последний день перед отпуском

Большинство вспоминают о сервисе непосредственно во время сбора чемоданов перед дальним путешествием. В такой момент у мастера на станции просто не останется времени на поиск деталей и качественное устранение дефектов.
Длительное путешествие создает экстремальную нагрузку на систему охлаждения двигателя, генератор и ходовую часть. Мелкая неисправность, незаметная во время коротких поездок по городу, превратится в катастрофу в сотнях километров от дома.

5. Восприятие автосервиса как расходов, а не как инвестиции

Самая главная ошибка водителей — ментальная. Попытка сэкономить деньги путем переноса дат сервисного обслуживания имеет обратный эффект.
Краткосрочная сохранность денег сегодня гарантированно обернется огромными счетами за капитальный ремонт и вызов эвакуатора завтра. Профилактика надежно защищает стоимость автомобиля в случае его предстоящей перепродажи.
По материалам:
Мета
Авто
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