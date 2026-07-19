5 навыков, которые не утратят ценности в эпоху ИИ Сегодня 03:12

Навыки, которые не сможет заменить ИИ в ближайшие годы, Фото: magnific

Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, есть навыки, которые вряд ли потеряют свою ценность в ближайшие годы. Более того, именно они могут стать главным преимуществом на рынке труда.

О навыках, спрос на которые будет только расти, рассказал эксперт по карьере и основатель организации 80,000 Hours Бенджамин Тодд изданию CNBC.

Коммуникация

Первым среди таких навыков эксперт называет коммуникацию. Он объясняет, что с ростом возможностей искусственного интеллекта создавать большие объемы контента, все более важными станут умения определять, какой контент нужен, оценивать его качество и строить доверие с аудиторией.

«На практике это может выглядеть как умение эффективно использовать социальные сети, привлечение подписчиков посредством рассылки новостей, приобретение опыта в сфере PR или организация очных мероприятий», — отмечает Тодд.

Социальные навыки

Не менее важными останутся и социальные навыки. Исследование экономиста Гарвардского университета Дэвида Деминга показало , что профессии, где они являются ключевыми, со временем приносят более высокие доходы.

По мнению Тодда, даже если искусственный интеллект научится лучше взаимодействовать с людьми, человеческое общение не потеряет свою ценность. Именно поэтому способность устанавливать контакт, понимать потребности других, распознавать эмоции и разрешать конфликты станет еще более востребованной.

Лидерство и умение принимать решение

Еще один навык, который будет оставаться незаменимым — способность оценивать ситуацию и принимать решения.

Тодд отмечает, что еще в 2017 году анализ популярнейших вакансий показал, что именно эта способность была одной из самых востребованных. С развитием ИИ ее значение только растет, ведь искусственный интеллект все лучше выполняют рутинные задачи, тогда как людям приходится определять, что вообще следует делать.

Эксперт советует учиться у людей, которым вы больше всего доверяете в принятии сложных решений, и перенимать их подход.

Управление операционной деятельностью

По словам Тодда, любой организации нужны люди, отвечающие за ежедневную работу компании. Например, подбор персонала, отладка финансовых систем и административное управление офисом.

Хотя часть рутинной работы уже берет на себя ИИ, сложные задачи, требующие здорового суждения, все еще нуждаются в человеческом опыте.

Многие организации, с которыми мы общаемся, отмечают, что постоянно ищут людей с этими навыками, подчеркивает эксперт.

Он также рекомендует получать практический опыт, приобщаясь к организации проектов, мероприятий или управлению онлайн-бизнесом.

Умение работать с искусственным интеллектом

Последним, но самым важным навыком является умение эффективно использовать инструменты искусственного интеллекта.

Эксперт объясняет, что современные модели хорошо выполняют отдельные конкретные задачи, но пока не способны полностью управлять сложными длительными проектами или координировать большие команды.

«Есть преимущество в том, чтобы быть „человеком в цикле“, который может восполнить эти пробелы и проверять ключевые решения», — отмечает он.

Тодд советует изучать сильные и слабые стороны современных моделей ИИ, научиться проверять результаты их работы, а также понимать, какие проблемы следует решить в первую очередь. По его словам, навыки программирования могут быть полезны, однако не являются обязательными для эффективной работы с искусственным интеллектом.

Телеканал 24 По материалам:

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