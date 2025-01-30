5 марок и моделей авто с пробегом, которые чаще всего экспортировали из Польши — Finance.ua

5 марок и моделей авто с пробегом, которые чаще всего экспортировали из Польши
Аналитики Института исследования авторынка IBRM Samar изучили информацию, касающуюся снятия с учета автомобилей в Польше.
На этот раз осмотрели снятия с регистрации, причиной которых является отчуждение за границу. Вместе с угоном это три наиболее распространенные причины, зафиксированные в государственных базах данных, которые охватывают 99,4% снятия с регистрации автомобилей с допустимой максимальной массой до 6 тонн в Польше в 2024 году.
Из-за отчуждения за границу, по данным польского Центрального реестра транспортных средств (ЦР ТС), в прошлом году было снято с регистрации 43 593 легковых и легких коммерческих автомобиля с допустимой максимальной массой до 6 тонн, что означает снижение на 37,5% по сравнению с предыдущим годом. 2022 год был рекордным в этом плане (более 100 тыс. единиц), и на это определенное влияние оказала война в Украине.
Это подтверждали и украинские статистические данные: в 2022 году в Украину было ввезено из-за границы и зарегистрировано 404,8 тыс. б/у легковых автомобилей. Более половины из них завезли в Украину в период так называемого нулевого таможенного оформления.
Что касается самых молодых автомобилей (до 3 лет), приобретенных в Польше, отчуждение за границу — наиболее частая причина снятия с регистрации — оно составляет 95,8% случаев.
В рассматриваемом периоде индивидуальные снятия с регистрации составляли 19,8% случаев (8651 автомобиль). Подавляющее большинство, а именно 80,2% (34 942 транспортных средства) — это следствие информации, которая поступает из других стран и вручную вносится должностными лицами в польскую систему регистрации транспортных средств. Это влечет за собой значительные задержки в обновлении данных, которые признают и сами чиновники.
Данные из баз показывают, что за границу чаще всего выезжают преимущественно автомобили возрастом несколько лет. Годы выпуска 2021, 2022, 2023 составили 49,4% случаев снятия с регистрации. Подобную долю — 49,7% - имеют автомобили, снятые с регистрации, принадлежавшие физическим лицам.
Какие автомобили чаще всего покидали Польшу
В рейтинге топ-5 по маркам расположились:
- Volkswagen (5 319 шт.)
- Форд (4 200 шт.)
- Renault (3 477 шт.)
- Skoda (3 304 шт.)
- Toyota (3075 шт.).
В группе топ-5 моделей лидируют коммерческие автомобили:
- Iveco Daily (1522 шт.)
- Renault Master (1420 шт.)
- Mercedes Sprinter (1 376 шт.)
- Dacia Duster (1 103 шт.)
- Skoda Fabia (1025 шт.)
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